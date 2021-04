Decreto autoriza funcionamento de atividades religiosas das 5h às 22h aos finais de semana

Com o encerramento de algumas das medidas mais restritivas na manhã desta sexta-feira (23), como fechamento do comércio e outros serviços considerados não essenciais, as atividades religiosas estão aptas ao funcionamento já a partir deste fim de semana (24 e 25 de abril).

Contudo, a liberação do funcionamento das igrejas nos fins de semana e feriados, vai ocorrer com 20% da capacidade, além do uso de álcool em gel e distanciamento social. De acordo com o procurador João Paulo Setti, missas, cultos e demais eventos religiosos, só devem ocorrer das 5h às 22h (sábado e domingo).

Conforme determinado pela avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, todas as regionais de Saúde do estado seguem em bandeira vermelha na classificação de nível de risco, com as medidas mais rígidas em vigor, ainda que o cenário tenha apresentado estabilidade.

Durante a Bandeira Vermelha, quase todos os setores comerciais e sociais podem atuar, mas com restrições ainda maiores de público, em geral a 20%, e medidas sanitárias ainda mais rígidas. O Toque de Restrição também seguirá vigente das 22 às 5 horas para todos os dias da semana.