Defesa Civil diz que Rio Acre deve estabilizar a partir desta quinta

Mesmo com a repentina elevação das águas dos Rio Acre nesta semana, a Defesa Civil Municipal em Rio Branco garante que o manancial deve voltar a estabilizar já nesta quinta-feira (25). O Rio amanheceu com 13 centímetros acima da cota de transbordamento na capital acreana.

Ao ac24horas, o coordenador municipal de Defesa Civil, Major Cláudio Falcão, explicou que no momento as equipes estão atentas às oscilações do Rio.

“Mas não temos necessidade ainda de ação, pois não há pessoas desalojadas, nem retiradas de suas casas. Nesse momento, a Defesa Civil está de prontidão para todas as ações necessárias”, afirma.

A tendência, segundo Falcão, é de que o Rio Acre estabilize e volte a ter vazante ainda hoje e volte a ficar abaixo da cota de transbordamento.

“Por enquanto, nenhuma ação da Defesa Civil que tenha a ver com a cheia do Rio Acre”, garante.

A Defesa Civil diz que sempre tem suas ações já planejadas e coordenadas com o plano de contingência. “No caso de transbordamento, nós montamos nossas equipes de prontidão ao socorro e montamos os abrigos com toda a logística para a acolhimento, alimentação e saúde para todos os desabrigados ou desalojados”, diz Falcão.