Defesa Civil vai atender 18 comunidades com abastecimento de água durante seca em Rio Branco

“Estamos com mais chuvas do que esperávamos para a primeira quinzena. Agora a tendência é essa as chuvas cessarem, e a previsão é que neste ano de 2022 a gente tenha uma seca severa e ondas de calor mais elevadas do que tivemos nos últimos anos. Então, temos que estar bem preparados para o público que mais sofre, que são as crianças e idosos para esse momento. Junto com o calor, vem as queimadas, fumaça, poluição e poeira”, já havia avisado o coronel.