Deracre intensifica manutenção da rodovia AC-475 para garantir trafegabilidade durante período de chuvas

Ana Paula Xavier



O estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), marca presença na 15ª edição do Fórum Nacional de Tecnologia e Inovação na Segurança Pública, que ocorre simultaneamente à 8ª Mostra BID Brasil, em Brasília, nos dias 4 e 5 de dezembro. O evento tem como objetivo discutir as melhores práticas e inovações do setor, contribuindo para o desenvolvimento de um futuro mais seguro para os brasileiros.

Para o secretário de Segurança do Acre, coronel José Américo Gaia, a participação do Estado nesse evento é uma oportunidade de promover a inovação tecnológica na segurança pública. “A tecnologia é um aliado fundamental na luta contra o crime e na proteção dos cidadãos. Este fórum nos permite compartilhar experiências, aprender com outras realidades e fortalecer a integração entre as forças policiais em um mundo cada vez mais digital e interconectado”, afirmou. Ele também destacou a importância de se adaptar às novas ferramentas e técnicas disponíveis para garantir a eficácia das operações de segurança.

O Fórum TIC na Segurança Pública é realizado pela Network Eventos, em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública (Consesp), a Associação dos Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública (ASGMUSP) e a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (ESBM). O evento reúne as principais lideranças e especialistas do setor, consolidando-se como um dos encontros mais relevantes da segurança pública no Brasil.

Durante o evento houve a entrega da Medalha Mérito Integração da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF) às autoridades presentes, incluindo o secretário de Segurança do Estado do Acre. Este reconhecimento simboliza o trabalho conjunto e a colaboração entre os diferentes estados na busca por uma segurança mais eficiente.

Em plenária, os representantes da segurança pública discutiram o futuro da área no Brasil, abordando temas como a utilização de tecnologias avançadas, a troca de informações entre as forças de segurança e as estratégias para enfrentar os desafios contemporâneos. As discussões enfatizaram a necessidade de um esforço conjunto para promover um ambiente mais seguro para todos os cidadãos, destacando que a inovação e a integração são essenciais para o sucesso das políticas de segurança pública.

