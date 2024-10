Deracre recebe superintendente da Secretaria de Patrimônio da União

Gabriel Freire



O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado por Sula Ximenes, recebeu nesta quinta-feira, 24, um convite do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, para participar do lançamento estadual do Fórum de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União. O convite foi feito pelo superintendente da SPU no Acre, Tiago Mourão.

Sula Ximenes destacou a importância da colaboração entre os órgãos para garantir uma gestão eficaz do patrimônio público, sempre em favor do interesse coletivo e do uso responsável dos recursos.

“Agradeço pelo convite para participar desse importante evento. A colaboração entre os órgãos é fundamental para garantir uma gestão eficaz do patrimônio público. Juntos, podemos assegurar que nossos esforços estejam sempre alinhados em favor do interesse coletivo”, afirmou.

Durante a visita, Tiago Mourão abordou a destinação de imóveis da União para políticas públicas, com o objetivo de beneficiar a população. O superintendente ressaltou a importância de um diálogo contínuo entre os entes federativos e a sociedade civil, sempre considerando a função social e ambiental desses imóveis.

Os fóruns estaduais de apoio ao programa foram instituídos como instâncias consultivas, coordenadas pela SPU em cada estado. O objetivo é estabelecer canais permanentes de diálogo e promover uma gestão democrática dos bens públicos.

