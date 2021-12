Desafeto fere morador de rua com facada nas costas, na Avenida Nações Unidas

O morador de rua Thales Sobralino de Souza, de 30 anos, foi ferido com um golpe de faca nas costas em via pública na noite desta segunda-feira, 13. O crime aconteceu na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Thales informou a Polícia que há alguns dias ele havia brigado com o autor do crime que o jurou de morte. Na noite desta segunda-feira, enquanto caminhava na rua, o desafeto o encontrou e em posse de uma faca desferiu um golpe nas costas da vítima, vindo a atingir a região renal. Mesmo ferido, Thales ainda conseguiu correr e pedir ajuda a populares. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thales ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, porém não obtiveram êxito. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Ac24horas