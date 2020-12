Desemprego diante da pandemia tem novo aumento no AC e atinge 14,4% em novembro, aponta IBGE

Com isso, a taxa de desemprego ficou em 14,4% em novembro, ante 13,5% no mês anterior e 12,8% em maio.

O levantamento aponta ainda que 17 mil pessoas estavam afastadas do trabalho em novembro por causa do distanciamento social. Em outubro, 20 mil pessoas estavam afastadas.

O estudo mostra que em 133 mil domicílios do Acre ao menos uma pessoa recebeu o auxílio emergencial do governo federal em novembro. O número é seis mil a menos que o registrado em outubro, quando 139 domicílios tiveram pelo menos um beneficiado.

Os dados são da última edição da PNAD Covid-19, lançada neste ano pelo IBGE para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal no Brasil.