Detentas fazem exame de mamografia em ação de saúde do Outubro Rosa

Annie Manuela



A Gamecon Acre 2024 iniciou oficialmente nesta quinta-feira, 31, na Uninorte, em Rio Branco, com uma entrevista coletiva para apresentar o evento, que promete movimentar o cenário de games na região até o dia 2 de novembro, no horário das 9h às 20h. Em sua segunda edição, a feira, realizada em parceria com o governo do Acre, se consolida como uma das principais iniciativas para promover o desenvolvimento da indústria de jogos na Amazônia Legal, e tem como uma de suas atrações de maior destaque a Mostra Competitiva de Jogos da Amazônia Legal.

O evento conta com a presença de desenvolvedores e entusiastas de diferentes estados, como Acre, Amapá, Amazonas e Maranhão. Essa iniciativa visa revelar talentos regionais e reforçar o protagonismo dos estados amazônicos em um mercado que historicamente concentra-se nos grandes centros do Sudeste, especialmente em São Paulo.

Em discurso durante a coletiva, os organizadores enfatizaram o papel da Gamecon como um espaço de transformação e oportunidades, não apenas de diversão, mas de qualificação e desenvolvimento econômico. Ana Paula Rocha, CEO da Gamecon, destacou que o objetivo é fortalecer o mercado de games como um setor estratégico para a economia nacional, com foco em uma expansão que integre o país como um todo.

“A gente sonhou num dia que o Brasil poderia se desenvolver, e acreditamos que podemos aumentar o PIB nacional falando sobre games. Somos o terceiro maior mercado consumidor de games do mundo e temos uma das populações mais criativas do planeta. Podemos, sim, levar e desenvolver a nossa economia a partir disso”, afirmou Ana Paula.

Theo Azevedo, curador da Gamecon, ressaltou a importância do evento como um espaço para celebrar a cultura dos games na região. “Gamecon é uma ocasião, um lugar para celebrar a cultura game no Acre, e mais que isso, na Amazônia Legal. Um desejo sincero de auxiliar nesse movimento local, nesse mercado, que é mais do que lúdico, divertido. Isso todo mundo sabe. A gente vai ter muitas atividades divertidas aqui para todo mundo. Mas, sobretudo, de oportunidades profissionais que os games podem oferecer”, destacou Azevedo, reafirmando o compromisso de promover o setor para além do entretenimento.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, também participou da coletiva e destacou as ações do governo do Acre para fortalecer o setor de inovação. “O governo do Estado do Acre vem trabalhando com muita intensidade, o que chamamos de fortalecimento do ecossistema de inovação. Nessa trajetória, o governo tem trabalhado, juntamente com as instituições de governo, como a Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), a Fundação de Amparo a Pesquisa do Acre (Fapac), a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e a Agência de Negócios do Acre (Anac), com os demais atores do ecossistema, para organizar as iniciativas, criar uma sinergia no sentido de dar mais oportunidades para gerar novos negócios”, afirmou Mesquita.

De acordo com o secretário, esses esforços visam transformar novas ideias em produtos e soluções inovadoras, com impacto direto no desenvolvimento do estado, citando a bioeconomia, tecnologia da informação, economia criativa e engenharia como áreas estratégicas. Mesquita também anunciou que o Acre caminha para a criação de um Parque Tecnológico, que irá unificar instituições para impulsionar a inovação e a geração de novos negócios na região.

Ainda durante a coletiva, a CEO da Gamecon destacou a origem do instituto que tem a missão de criar uma alternativa ao eixo Rio-São Paulo. O evento surgiu em Brasília com o objetivo de influenciar políticas públicas e fortalecer a participação do setor de games na economia brasileira. Segundo a organização, o país já conta com um marco legal para o setor e uma frente parlamentar de cerca de 200 parlamentares engajados.

A edição de 2024 traz a oportunidade para os vencedores da Mostra Competitiva participarem de um dos maiores eventos de games do mundo, que acontecerá na Alemanha. Serão selecionados três competidores da região amazônica para representar o Brasil em competições internacionais, fortalecendo ainda mais o impacto da Gamecon no desenvolvimento e na visibilidade dos games brasileiros.

Com uma programação extensa, a Gamecon Acre 2024 reúne palestras, workshops, exposições e atividades interativas, que prometem oferecer ao público uma experiência completa no universo dos games e ressaltar o potencial do setor na região.

