Detran diz que Acre reduziu em mais de 20% os acidentes de trânsito em 2020

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou dados nesta sexta-feira, 26, apontando que em meio a pandemia de Covid-19 ao longo de 2020, houve queda de acidentes de trânsito no Acre.

O levantamento da Engenharia de Trânsito no ano passado mostra que o número de acidentes registrados em todo o estado foi 20,20% menor, se comparado ao ano de 2019.

Em todo o Acre, foram registrados 3.744 acidentes ao longo de 2020. São 948 acidentes a menos que no ano anterior. Em apenas três meses, janeiro, fevereiro e dezembro, o número de ocorrências no trânsito foi maior que em 2020. Nos outros 9 meses do ano, houve redução.

O número de vítimas fatais cresceu em 2020, contabilizando duas mortes a mais que no ano anterior. No entanto, em razão do aumento da frota de veículos, o índice de vítimas fatais para cada dez mil veículos diminuiu 1,255% se comparado ao ano de 2019.

Rio Branco, capital do estado e maior cidade do Acre, é quem contabiliza o maior número de acidentes de trânsito. O registro de acidentes também diminuiu. Em 2019 foram registrados 3.576 acidentes. Já no ano passado, este número caiu para 2.674, uma redução de 25,22%.

Fonte: Agência de Notícias do Acre