Detran suspende leilões de veículos em 2020 por causa da pandemia de Covid-19

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) cancelou todo o calendário dos leilões de veículos que ocorreriam em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. A expectativa é que, no próximo ano, os leilões possam voltar a ser realizados. O Detran afirma que já planeja também a realização de eventos online. Havia a espera de pelo menos 15 leilões em todo o Acre este ano.

Os leilões de veículos oferecem boas oportunidades de se adquirir carros e motos com preços bastante acessíveis. Em 2019, por exemplo, houve nove leilões, sendo três edições em Rio Branco, duas em Cruzeiro do Sul e uma em Brasileia, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Assis Brasil e Mâncio Lima.

São mecanismos previstos na legislação de trânsito para que os veículos não fiquem por muito tempo se degradando nos pátios, e principalmente para que os débitos de multas, documentos e outros encargos sejam pagos.