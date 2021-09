Devido ao calor, prefeitura suspende vacinação no drive-thru por tempo indeterminado

A Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) informou que decidiu suspender a vacinação no drive-thru, montado em frente ao 7º BEC. A suspensão passa a valer a partir desta quarta-feira, 22.

De acordo com o comunicado, divulgado pela assessoria de comunicação da prefeitura de Rio Branco, o motivo da suspensão da vacinação no local ocorre devido ao calor. As altas temperaturas climáticas podem ocasionar estrago nos imunizantes.

O órgão de saúde destacou que a aplicação da segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca, que eram aplicadas no drive-thru, vão se disponibilizadas na Urap Eduardo Assmar, na Rua Júlio Camilo de Oliveira, 149, bairro Quinze.

“O motivo se dá em virtude do calor excessivo em Rio Branco e pelos atendimentos serem realizados nas tendas que cobrem o local. Com isso, a alta temperatura pode comprometer a integridade dos imunizantes”, diz trecho da nota.

Com informações de Ac24horas