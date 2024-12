DFC anuncia investimento de US$ 37 milhões para reflorestar Amazônia

Michael Savage Policy editor



Espera-se que os Estados Unidos pressionem o Reino Unido para permitir o acesso livre de tarifas à carne americana de alta qualidade como parte de qualquer acordo comercial assinado sob a próxima administração Trump, em meio ao interesse do chefe comercial do presidente eleito.

Tentativas anteriores de forjar um acordo com os EUA falharam. Exigências para permitir a importação de frango clorado e carne bovina alimentada com hormônios – produzidos nos EUA mas ilegais no Reino Unido – revelaram-se demasiado desagradáveis ​​para os ministros britânicos.

No entanto, figuras importantes do comércio e da indústria nos EUA dizem agora que o obstáculo poderia ser removido permitindo apenas que a carne produzida de acordo com os padrões existentes do Reino Unido entrasse no país sem tarifas. Dizem que o mercado para esse tipo de carne floresceu nos EUA desde que a questão de um acordo comercial pós-Brexit foi levantada pela primeira vez.

Os ministros britânicos apenas descartaram qualquer acordo futuro que possa prejudicar Padrões alimentares britânicos. Michael Froman, representante comercial dos EUA no governo de Barack Obama de 2013 a 2017, disse que a próxima administração provavelmente se concentrará na China e nas tarifas. No entanto, em termos de um acordo com o Reino Unido, ele disse que “muita coisa mudou desde os velhos tempos de batalhas sobre frango clorado e carne bovina alimentada com hormônios”.

“Os EUA têm agora mercados consideráveis ​​para aves e carne bovina livres de hormônios e produtos químicos, e é pelo menos possível que haja um acordo sobre certas questões de longa data”, disse ele. “No entanto, se o Reino Unido leva a sério a negociação de um ACL com os EUA, deve certificar-se de que tem o apoio político para tomar decisões difíceis sobre acesso ao mercado, regras e padrões.”

Jamieson Greer, representante comercial dos EUA nomeado por Donald Trump, no Capitólio, em Washington, DC, em 10 de dezembro. Fotografia: Bloomberg/Getty Images

Qualquer medida para alargar o livre acesso à carne dos EUA corre o risco de provocar os agricultores britânicos, que já enfrentam uma forte concorrência e muitos dos quais ficaram irritados com os aumentos do governo nos impostos sobre heranças sobre terras agrícolas. Os agricultores já reclamar dos acordos comerciais assinados por Boris Johnson que permitiu maiores importações de carne bovina e ovina da Austrália e da Nova Zelândia.

Mas os produtores norte-americanos continuam entusiasmados com a ideia de um acordo para determinados produtos. “A agricultura dos EUA tem sido inflexível quanto à necessidade de iniciativas mais pró-activas no comércio e certamente o Reino Unido é uma das grandes economias, grandes mercados, grandes bases de consumidores lá fora, onde temos acesso extremamente limitado”, disse Erin Borror, vice-presidente da a Federação de Exportação de Carne dos EUA. “Da nossa perspectiva, é realmente um potencial totalmente positivo. Nossos produtores, nossos exportadores têm como objetivo fornecer o que o consumidor e o cliente desejam. Apenas deixe o mercado funcionar.”

O novo representante comercial dos EUA, Jamieson Greernomeou o Reino Unido como um possível parceiro para um futuro acordo de livre comércio no ano passado. “Recomendo que os Estados Unidos procurem acesso a mercados não chineses em acordos incrementais, sectoriais e bilaterais com outros países”, disse ele. “Concentrar-nos em parceiros comerciais como o Reino Unido, o Quénia, as Filipinas e a Índia seria um bom começo.”

Rachel Reeves, a chanceler, sinalizou que procurará manter o máximo de livre comércio possível com os EUA após a chegada de Trump. Ela também está sob pressão para cumprir o prometido crescimento económico. Os agricultores britânicos já tentaram alertar o governo. Tom Bradshaw, presidente do Sindicato Nacional dos Agricultores, disse ao Observador que ele estava “monitorando de perto as mudanças políticas nos EUA”.

“Reiniciar as negociações comerciais simplesmente para evitar as potenciais tarifas do presidente eleito Trump não me parece a base certa para um acordo comercial equilibrado”, disse ele. “Se as negociações prosseguirem, é vital que qualquer acordo mantenha os elevados padrões que estabelecemos no Reino Unido, garantindo que produtos cuja produção seria ilegal aqui não tenham acesso ao nosso mercado.”

Jonathan Reynolds, secretário do Comércio, disse recentemente que as negociações anteriores sobre produtos como o frango clorado foram difíceis devido “aos regimes regulatórios muito diferentes para a agricultura e a alimentação que existem no Reino Unido e na UE em relação aos EUA”.

“Mas há coisas sobre as quais podemos conversar? Quer você caracterize isso como um ALC ou simplesmente uma negociação entre dois aliados e amigos, há definitivamente coisas nas quais poderíamos trabalhar juntos e eu adoraria essa conversa.”