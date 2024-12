Disputa trabalhista na VW aumenta em meio ao agravamento da crise de custos – DW – 02/12/2024

No início, eram apenas uma gota, mas depois centenas de trabalhadores da fábrica da VW em Hanover, Alemanha, saíram do Portão 3 em grandes grupos, agitando cartazes que diziam “Estamos prontos para a greve!” e as bandeiras vermelhas do poderoso sindicato dos metalúrgicos da Alemanha, IG Metall.

A fábrica de Hanover é onde a VW produz veículos comerciais leves, incluindo o microônibus elétrico da VW, ID.Buzz, que é o sucessor do icônico “Bulli” da empresa – abreviação de ônibus e van de entrega em alemão – que vinha saindo da linha de montagem há mais de 65 anos, mas agora é produzido na Turquia.

Trabalhadores da VW em Hanover estão se juntando uma greve que está a atingir quase todas as fábricas da VW na Alemanha.

“Para mim, o mais importante é que eles mantenham esta unidade de produção”, diz Hassan Savas, que trabalha para a VW há 24 anos e agora se junta a uma multidão de trabalhadores que se manifesta na praça do mercado local. “Eles deveriam abolir o pagamento de bônus. Oliver Blume ganhou 10,3 milhões de euros e o que ganhamos?”, disse ele à DW.

O que deixa Hassan Savas tão irritado é a decisão da administração da VW, incluindo o CEO Oliver Blume, de fechar várias fábricas da VW na Alemanha e demitir milhares de trabalhadores. A medida não tem precedentes nos mais de 87 anos de história da montadora e ocorre depois de ela ter cancelado um acordo de segurança no emprego com os sindicatos no início deste ano, que descartava demissões até 2029.

Cerca de 5.000 funcionários da VW participaram de uma greve na fábrica em Hanover Imagem: Moritz Frankenberg/dpa/picture Alliance

Moritz, um aprendiz do segundo ano na fábrica que não quer ver seu nome completo publicado, diz que muitos trabalhadores da VW estão “muito irritados”.

“Os aprendizes deveriam receber mais dinheiro e receber contratos após a formação, mas isso está em jogo”, disse ele à DW.

Por que os trabalhadores da VW estão em greve?

Embora os trabalhadores da fábrica da VW em Osnabrück, na Alemanha, tenham assegurado um acordo de negociação separado e não participem na greve, o resto da força de trabalho da VW na Alemanha ainda espera por um novo acordo.

Numa recente ronda de negociações salariais, os trabalhadores da VW ofereceram-se para apoiar 1,5 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de dólares) em poupanças de custos se a administração descartar o encerramento de fábricas na Alemanha, mas alertaram que a montadora enfrentaria uma batalha histórica se prosseguisse com cortes drásticos.

A administração da VW está a pressionar por cortes salariais de até 10% para reduzir custos, na sequência da diminuição das receitas. O maior fabricante de automóveis da Europa também quer fechar três fábricas para reflectir a queda da procura, especialmente para os seus veículos elétricos (VEs). A empresa foi duramente atingida pelos elevados custos de produção no país, pela mudança hesitante para veículos eléctricos e pela forte concorrência no mercado-chave da China.

O sindicato IG Metall anunciou no fim de semana que a ação sindical começaria na segunda-feira com uma série de “greves de alerta”, que são paralisações curtas, depois de a empresa ter rejeitado na semana passada as propostas do sindicato para proteger empregos.

O Grupo VW, que possui 10 marcas, desde Audi e Porsche até Skoda e Seat, disse em comunicado que “respeita os direitos dos trabalhadores” e acredita no “diálogo construtivo” numa tentativa de alcançar “uma solução duradoura que seja apoiada coletivamente”. Afirmou ainda que tomou “medidas para garantir entregas urgentes” durante a greve.

As negociações de negociação colectiva serão retomadas no dia 9 de Dezembro, com os trabalhadores manifestando-se em Hanôver a dizerem que apoiam os apelos do sindicato para a “acção de greve mais massiva que a VW alguma vez viu”.

Por que a indústria automobilística alemã é tão importante?

As paralisações na VW ocorrem num momento em que a toda-poderosa indústria automóvel da Alemanha enfrenta uma crise, face ao declínio da procura europeia e à forte concorrência da China. Sendo o fabricante de automóveis com sede em Wolfsburg o maior empregador industrial da Alemanha, uma crise na VW tem repercussões a nível nacional.

Em 2023, quase 780.000 pessoas estavam empregadas na indústria automobilística alemã, de acordo com a Associação Alemã da Indústria Automotiva, com mais de 465.000 empregos fornecendo peças e equipamentos para as maiores montadoras, incluindo VW, BMW e Mercedes.

A participação do alemão indústria automobilística ao produto interno bruto (PIB) do país é maior do que em qualquer outro país europeu.

Os sindicatos estão a planear expandir as actuais greves limitadas para greves em grande escala em Janeiro de 2025 Imagem: Sina Schuldt/dpa/imagem aliança

A desaceleração na produção automotiva alemã, entretanto, atingiu fabricantes além da VW. A montadora premium Mercedes, por exemplo, está planejando cortar custos de vários bilhões de euros. A fabricante de pneus Continental vai demitir 7.150 trabalhadores em todo o mundo, e a fornecedora de peças eletrônicas Bosch planeja cortar até 5.550 empregos.

A gigante automobilística norte-americana Ford também anunciou que iria reduzir a sua força de trabalho na Alemanha em 2.900 trabalhadores, enquanto 14.000 empregos estão em risco no fornecedor ZF, e 4.700 no Grupo Schaeffler, outro importante fornecedor da indústria automóvel.

Editado por: Uwe Hessler