Dnit começa a recuperar BR-317, mas previsão de chuvas deve atrapalhar serviço

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) informou na manhã desta segunda-feira, 22, que os trabalhos de recuperação da BR-317, na altura do quilômetro 28, antes de chegar ao município de Epitaciolândia, já começaram. Na região, a estrada rompeu por conta das fortes chuvas.

De acordo com o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, que está indo até o local nesta manhã, as fortes chuvas tornam difícil prevê a conclusão dos trabalhos. “Difícil estabelecer uma data ou horário para o término dos serviços, já que a previsão para hoje e amanhã é de muita chuva, o que inevitavelmente atrapalha o andamento do serviço”, afirma.

A estrada rompeu na tarde desse domingo, 21, isolando os municípios de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil do restante do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há filas de veículos no local.