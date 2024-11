Dois brasileiros são atacados na Irlanda em menos de 1 mês – 07/11/2024 – Mundo

Tom Phillips Latin America correspondent



Ddurante sua primeira administração, Donald Trump travou um “pressão máxima” campanha contra Nicolás Madurotentando sem sucesso depor Venezuelalíder autoritário com um arsenal de sanções, ataques cibernéticos e ameaças.

Mas esta semana Maduro estendeu um ramo de oliveira a um homem a quem certa vez ligou “um cowboy racista miserável”alimentando especulações de que a segunda presidência de Trump poderá testemunhar uma reaproximação improvável entre os dois homens fortes sobreviventes.

“No seu primeiro governo… Trump não foi bom para nós (mas) este é um novo começo”, proclamou Maduro durante uma transmissão televisiva ao vivo claramente concebida como uma oferta de paz ao presidente eleito dos EUA.

Maduro – que também já chamou Trump de bandido doente mental que lida com assuntos externos como “um extorsionista da máfia de Nova Iorque” – até repetiu a frase de efeito nacionalista do magnata dos EUA.

“Seu slogan é ‘Tornar a América grande novamente’. E, parafraseando o seu slogan, eu diria que o nosso slogan é fazer com que os Estados unidos Venezuelaa América Latina e o Caribe são ótimos”, disse Maduro, pedindo uma nova era de relações “ganha-ganha”.

O presidente da Venezuela – que foi acusado de roubar as recentes eleições do seu país e subsequentemente desencadear uma campanha mortal de repressão – enfatizou como “não hesitou nem por um segundo em mostrar solidariedade” com Trump após as recentes tentativas de assassiná-lo.

Estas palavras calorosas dirigidas a um político que chamou Maduro de “um fantoche cubano” e “um tirano” sugeriram a alguns que uma reconciliação – ou pelo menos uma tentativa de reconciliação – pode estar nos planos.

Christopher Sabatini, especialista em América Latina da Chatham House, disse ver “uma tendência muito forte” de Trump adotar uma abordagem dramaticamente diferente em relação à Venezuela do que durante o seu mandato de 2017-21.

Sabatini acreditava na bajulação de Trump sobre homens fortes “brilhantes” e “ferozes” como Vladimir Putin e Xi Jinping, no seu desejo de reduzir os preços da gasolina fazendo negócios com um país rico em petróleo, e na sua “proximidade com alguns homens do petróleo na Louisiana e no Texas que tenho dito a ele ‘Vamos seguir em frente!’” todos apontaram para um possível acordo.

Outro factor motivador foi a necessidade de Trump honrar uma promessa de campanha para a “maior operação de deportação da história americana”, visando migrantes indocumentados de países latino-americanos como a Venezuela. “Para poder repatriá-los, ele precisa ter relações normais com Maduro”, disse Sabatini.

Cerca de 8 milhões de cidadãos fugiram da Venezuela na última década, a maioria deles para países vizinhos, mas muitos rumando para o norte, para os EUA.

No final da sua primeira presidência Trump disse que estava aberto a uma reunião com o herdeiro autoritário de Hugo Chávez contando a Axios: “Maduro gostaria de conhecer. E nunca me oponho a reuniões”.

Durante o primeiro mandato de Trump, ele tentou construir pontes com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un – mesmo visitando brevemente a nação eremita – embora esses esforços finalmente fracassou.

“Não excluo a possibilidade de que ele procure fazer algo semelhante com Nicolás Maduro”, disse o especialista em América Latina Michael Shifter BBC Mundoalegando que poderia acontecer “uma mudança de 180 graus” na política da Venezuela.

Na perspectiva de Maduro, consertar as relações com o seu inimigo pode representar uma forma de escapar ao estatuto de pária imposto ao seu regime após as eleições de Julho na Venezuela, que mesmo aliados regionais de longa data, como a Colômbia e o Brasil, se recusaram a reconhecer.

“Ele precisa desesperadamente de reconhecimento e legitimidade internacionais… Ele não quer ser um pária”, disse Moisés Naím, escritor e ex-ministro venezuelano. Trump representou uma “tábua de salvação” para Maduro, disse ele.

Uma distensão Trump-Maduro está longe de ser garantida, apesar de ambos gostarem de sobreviver no topo e O interesse de Trump em concursos de belezapara o qual A Venezuela é famosa.

Os falcões republicanos da América Latina na Flórida, como os senadores Marco Rubio e Rick Scott, provavelmente resistiriam a qualquer tentativa de normalizar os laços.

Naím, que mora nos EUA, disse que era muito cedo para prever a política de Trump para a Venezuela e suspeitava que o país sul-americano não estaria no topo da lista. uma lista de prioridades dominada pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, e na China.

Mas Naím acreditava que qualquer tentativa de normalizar as relações com Maduro enfrentaria forte oposição da comunidade de imigrantes venezuelanos “profundamente anti-Maduro” no sul da Florida, que apoiou esmagadoramente Trump nas eleições e cuja atitude seria: “sobre os seus cadáveres”.

A especulação de que Rubio – um crítico incansável do que chama de “narco-regime” de Maduro – poderia tornar-se secretário de Estado também sugeria que um degelo nas relações era improvável. “Em Washington, pessoal é política”, disse Naím.

Geoff Ramsey, especialista em Venezuela do Centro Adrienne Arsht para a América Latina do Atlantic Council, esperava uma mistura de retórica hostil em relação à Venezuela por parte da segunda administração de Trump, mas também uma “abordagem mais transacional”. Ele observou que um dos nomes considerados para conselheiro de segurança nacional era Richard Grenell, um ex-embaixador dos EUA que manteve conversações secretas com um dos aliados mais próximos de Maduro, Jorge Rodríguez, na Cidade do México durante os últimos dias da primeira presidência de Trump.

Mas Ramsey pensava que um amor pleno entre o bolivariano e o bilionário norte-americano – a quem o ministro dos Negócios Estrangeiros de Maduro certa vez chamou de “um charlatão arrogante que se considera um imperador” – era um tiro no escuro.

“Maduro está fazendo tudo que pode para cortejar Trump. Maduro está desesperado para iniciar um relacionamento com Trump. Mas acho que isso é improvável… Só não creio que Maduro seja capaz de despertar o romance que ele tanto deseja – mas ele certamente está tentando”, disse Ramsey.