Dois são presos por execução de coordenador de campanha de ex-candidato a prefeito de Rio Branco

Após quase dois anos do crime, a polícia divulgou, nesta quinta-feira (11), dados da investigação.

Além das duas prisões, os investigadores identificaram outros dois suspeitos do homicídio que estão presos por tráfico de drogas e outros assassinatos. Há ainda um quinto suspeito foragido.

Conforme as equipes policiais, Andrade foi morto com pelo menos 15 tiros no dia 22 de outubro de 2020. O crime ocorreu na Rua Vitória, no bairro Hélio Melo, região conhecida como Sapolândia, na capital acreana. A vítima trabalhava na parte de mobilização da campanha.

Levi Freitas de Andrade estava em frente de casa quando foi assassinado em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

O delegado Alcino Souza disse que a intenção da quadrilha era sequestrar e extorquir a vítima. Mas, o plano dos criminosos não saiu como planejado, o coordenador resistiu e acabou morto com mais de 15 disparos de arma de fogo.

“Quatro indivíduos se dirigiram até o [bairro] Mocinha Magalhães, região da Sapolândia, e ali, com o planejamento de uma quinta pessoa que forneceu as armas, passaram um período com a vítima e, de lá, tentaram levar a vítima para um lugar onde seria mantida em cárcere”, destacou.

Souza explicou que identificou e prendeu pelo assassinato o motorista do carro usado pela quadrilha, o organizador do crime e os dois atiradores. O veículo usado para sequestrar Levi de Andrade foi roubado no bairro Aroeira por quatro dos criminosos.