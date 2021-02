Dupla em motocicleta passa atirando e fere jovem com cinco tiros no Belo Jardim

O jovem Ivaney Gouveia dos Santos, 18 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo, 7, após ser ferido com cinco tiros em via pública. O crime aconteceu na rua Quinze de Novembro no Belo Jardim, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações de familiares, Ivaney saiu de casa em sua bicicleta para ir sacar um dinheiro à pedido de sua mãe, quando no trajeto dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta e o passageiro em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção do jovem, que foi atingido com três tiros no abdômen, um nas costas e um no braço direito. Após a ação, os criminosos se evadiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Ivaney e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb). Segundo o médico do SAMU o estado de saúde do jovem é delicado.

A Polícia Militar esteve no local, colheram informações acerca das características da moto e dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas a dupla não foi encontrada.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia acredita que o crime teria sido motivado pela guerra entre facções.