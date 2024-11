Economia global se prepara para ‘choque macro’ de Trump – 07/11/2024 – Mercado

Sam Fleming, Olaf Storbeck



A vitória eleitoral de Donald Trump causou um tremor na Europa e na Ásia, enquanto formuladores de políticas e executivos digeriam as implicações de uma guinada liderada pelos Estados Unidos em direção ao protecionismo.

Os países europeus orientados para a exportação —liderados pela maior economia da região, a Alemanha— estão fortemente expostos às alegações do presidente eleito dos EUA de que ele apertaria as restrições comerciais e afrouxaria os laços de segurança com os aliados dos EUA.

Moritz Schularick, presidente do Instituto Kiel para a Economia Mundial, descreveu um segundo mandato presidencial de Trump como “o momento econômico mais difícil” na história pós-guerra da Alemanha.

Berlim “não estava preparada” para lidar com os desafios tanto no comércio exterior quanto na política de segurança que em breve enfrentará, disse ele, acrescentando que agora precisaria “investir massivamente” em capacidades de defesa.

As repercussões para a economia global não são imediatas nem diretas, no entanto.

Muitos analistas esperam que a promessa do próximo presidente de tornar permanentes seus cortes de impostos de 2017 para empresas e ricos inicialmente impulsione o crescimento. “O estímulo fiscal pode dominar e ser um pequeno positivo” no curto prazo, disse Innes McFee da Oxford Economics.

Os mercados de ações dos EUA dispararam após a vitória decisiva de Trump, enquanto os investidores se concentravam na perspectiva de impostos corporativos mais baixos e desregulamentação.

Se Trump levar adiante seus planos de tarifas mais altas —20% para exportadores fora da China, onde uma taxa de 60% poderia ser imposta — isso aumentaria a perspectiva de medidas comerciais olho por olho que prejudicariam o comércio. Mas levará muitos meses até que os detalhes da política comercial de Trump se tornem claros.

“O impacto no resto do mundo é dominado por como será o regime tarifário final”, disse McFee.

Peter Sand, analista-chefe da Xeneta, disse que esperava que as taxas de frete disparassem à medida que as empresas se apressassem para enviar mercadorias aos EUA antes da posse do presidente eleito em 20 de janeiro.

“A reação instintiva dos transportadores dos EUA será antecipar as importações antes que Trump possa impor suas novas tarifas”, disse Sand. “Se você tem espaço de armazém e mercadorias para enviar, antecipar as importações é a maneira mais simples de gerenciar esse risco no curto prazo —mas isso trará seus próprios problemas.”

Em um sinal das pressões de longo prazo que uma guinada dos EUA em direção ao protecionismo prenuncia, as ações das empresas globais de transporte marítimo caíram nesta quarta-feira (6).

As ações da Maersk, o segundo maior grupo de transporte de contêineres do mundo, caíram 7,6%, enquanto a Hapag-Lloyd caiu 5,8% ao meio-dia.

Modelagens do FMI apontam para um impacto econômico mais amplo se as tarifas ameaçadas por Trump visarem uma “fatia considerável” do comércio global.

As tarifas —juntamente com o restante de sua agenda econômica de regras de migração mais rígidas, cortes de impostos prolongados nos EUA e custos de empréstimos globais mais altos— apagariam 0,8% da produção econômica no próximo ano e 1,3% em 2026, disse o fundo no mês passado.

Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI, disse que esperava que o “choque macro” de Trump tivesse implicações fortemente divergentes para a economia global, com os EUA experimentando preços e crescimento mais altos, enquanto outros países sofreriam desinflação e uma queda na produção.

Hildegard Müller, chefe de uma entidade comercial que representa o setor automobilístico em dificuldades da Alemanha, disse que a pressão sobre os fabricantes para realocar a produção da Europa para os EUA seria “enorme”.

Michael Hüther, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica de Colônia, disse que as empresas alemãs deveriam “se preparar para uma guerra comercial custosa a partir de hoje”.

A Irlanda, lar das sedes europeias ou grandes operações de grandes empresas de tecnologia e farmacêuticas dos EUA, também tem uma relação comercial desproporcional com os EUA.

“Este é um problema realmente grande para a economia irlandesa”, disse Dan O’Brien, economista-chefe do Instituto de Assuntos Internacionais e Europeus. Ele acrescentou que a imposição de tarifas generalizadas era “o maior risco de curto prazo” para a economia irlandesa.

A Europa como um todo parece agudamente vulnerável, com os EUA representando um quinto das exportações totais do bloco no ano passado, de acordo com dados do Eurostat. Com 502 bilhões de euros (R$ 3 tri), as exportações da UE foram 46% maiores do que as importações de bens dos EUA pela região.

As tarifas de Trump atingiriam uma “economia da zona do euro já frágil”, alertaram os economistas do ABN Amro, com “os riscos negativos” para o crescimento e a inflação tendo aumentado significativamente.

O resultado seria taxas de juros mais baixas na região —e uma lacuna maior entre os custos de empréstimos no bloco monetário e nos EUA.

Enquanto a maioria das ações europeias perdeu terreno, o Raiffeisen Bank International da Áustria, que continua sendo o maior credor ocidental ainda operando na Rússia, foi o melhor desempenho no índice de bancos Euro Stoxx, subindo mais de 6%. Durante a campanha, Trump afirmou repetidamente que poderia acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia.

As implicações em outros lugares dependerão de até onde Trump vai em perseguir sua agenda anti-globalização.

Os exportadores asiáticos estão expostos a barreiras comerciais mais altas, com a já fraca economia da China prestes a sofrer agudamente se Trump seguir adiante com os planos de impor uma taxa de 60% sobre todas as exportações chinesas para os EUA.

Analistas do Citigroup argumentaram que a ameaça de 60% à China parece mais um “trunfo de negociação” do que um risco real.

O México, que ultrapassou a China como o maior exportador para os EUA, também é vulnerável, apesar de um acordo de livre comércio assinado com os EUA e o Canadá durante o primeiro mandato de Trump.

Ele prometeu impor tarifas —incluindo uma taxa de 200% sobre carros importados do México— a menos que seu vizinho do sul reduza o fluxo de migrantes através de sua fronteira.

A montadora japonesa Honda alertou nesta quarta-feira (6) sobre um “impacto extremamente grande” em suas exportações para os EUA de fábricas mexicanas, caso Trump cumpra essa promessa.

Para os parceiros comerciais dos EUA, a perspectiva imediata é um período prolongado de incerteza elevada, enquanto a economia mais importante do mundo passa por uma mudança de regime histórica.

“Trump continua imprevisível e errático”, disse Holger Schmieding, economista do Berenberg Bank. “Assim, não podemos realmente avaliar quais de suas promessas de campanha frequentemente grandiosas e nem sempre consistentes ele realmente implementaria.”

Colaboraram Laura Pitel em Berlim, Jude Webber em Dublin e Kana Inagaki, Daria Mosolova e Mari Novik em Londres.