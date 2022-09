Eleições 2022 no Acre: veja novo horário e o que levar no dia da votação

As eleições gerais se aproximam e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o novo horário e regras do que é permitido ou não no próximo dia 2 de outubro. Por isso, o g1 preparou um tira-dúvidas com alguns dos questionamentos mais frequentes.

As informações constam nos sites do Tribunal Eleitoral do Acre (TRE-AC) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira:

Este ano, com a uniformização do horário de início e encerramento da votação em todo país nas eleições de 2022, decida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação no Acre começa às 6h e vai até as 15h.

O estado registrou o maior cadastro eleitoral da história. De acordo com os dados do TRE-AC, estão aptos a votar nas eleições deste ano 588.433 eleitores, enquanto que em 2020 esse número era de 561.261. São 27.172 eleitores a mais.

Quais documentos levar no dia da eleição?

No dia da eleição, é recomendado um documento oficial com foto. São válidos:

Carteira de identidade (RG)

Passaporte

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Certificado de reservista

Carteira de trabalho

Carteira nacional de habilitação (CNH)

e-Título (título de eleitor em meio digital)

As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

O TRE recomenda ainda que os eleitores levem o título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral, mas não é obrigatório. Se preferir, é possível baixar o e-Título, disponível para baixar e na Google Play Store e Apple Store. O prazo para ele ser instalado e configurado só vai até o sábado (1).

No Acre, mais de 112 mil eleitores já possuem o aplicativo. Esse número corresponde a menos de 20% do total de 588.433 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano.

Posso votar sem o título?

Sim. O eleitor que souber o local de votação pode votar sem título de eleitor, levando apenas um documento oficial com foto. Para consultar o local de votação, acesse Título de eleitor.

Posso votar sem ter feito a biometria?

Pode. A suspensão de títulos por conta da não realização da biometria foi revertida por conta da pandemia de Covid-19. Além disso, para evitar contaminação e aglomeração, o TSE extinguiu a necessidade de biometria nestas eleições. Contudo, o órgão reforça que quem já estava com o título suspenso não pode votar.

É recomendada a consulta da situação eleitoral em Certidão de quitação eleitoral. Para quem já baixou o e-Título, a verificação é automática. Se seu título foi cancelado, você só pode regularizar a situação eleitoral depois das Eleições 2020, quando o cadastro eleitoral é reaberto.

Posso usar adesivo, camisa ou outros

É permitido aos eleitores o uso individual de bandeiras, broches, adesivos, dísticos e camisetas do seu partido ou candidato preferido. A regra, contudo, não vale para fiscais, mesários e outros funcionários do pleito. Porém, os fiscais dos partidos podem usar crachás que identifiquem os partidos ou coligações.

Posso levar celular ou câmera para a urna?

Não. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, que o eleitor deve entregar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de entrar na cabine de votação no dia da eleição. O objetivo da medida é garantir o sigilo do voto.

Posso levar arma para a urna?

Não. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, votou para proibir o porte de armas em seções eleitorais. A exceção para a regra são os membros das forças de segurança que estejam a trabalho e sejam requisitados pela autoridade eleitoral a entrar em uma determinada seção.

Reforço com as Forças Armadas

Vinte cidades do Acre vão ter o reforço das Forças Armadas durante o primeiro turno das Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a ação das tropas federais para ajudar na logística da eleição em 561 localidades de 11 estados do país.

A aprovação foi uma resposta à consulta do TSE a todos os Regionais Eleitorais do país sobre a necessidade da atuação das tropas. No Acre, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) solicitou a presença das tropas em todas as cidades. Contudo, os pedidos para as cidades de Xapuri e Capixaba não foi aprovado.

Transporte público

Com a votação mais cedo este ano, o sistema de transporte público da capital acreana, Rio Branco, também começa a operar mais cedo, às 3h30, e com gratuidade aos passageiros apenas no retorno.