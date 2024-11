Eleições EUA: Quando esperar os resultados em cada estado – 05/11/2024 – Mundo

Alicia Parlapiano, Lazaro Gamio



A contagem dos votos na eleição dos Estados Unidos se estenderá além da noite desta terça-feira (5), e determinar o resultado da campanha presidencial também deve levar tempo. Mesmo nos estados que contam seus votos relativamente rápido, se a corrida for tão acirrada quanto as pesquisas indicam, pode demorar dias antes que um vencedor seja projetado.

Em 2020, um número recorde de pessoas votou pelo correio por causa da pandemia, e muitos estados estavam processando um grande número de cédulas pelo correio pela primeira vez.

Embora a votação desse tipo tenha diminuído em muitos estados e outros tenham feito mudanças para acelerar a contagem, essas cédulas ainda são mais demoradas de contar.

Os democratas têm sido mais propensos a votar pelo correio, e variações no momento de contabilizá-los podem contribuir para as chamadas miragens nos resultados —casos em que o tipo de cédulas relatadas primeiro favorece um partido de uma maneira que não é representativa do resultado final.

Os sete estados-pêndulo, onde não há uma preferência clara por um candidato ou outro, são: Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada.

Aqui está o que se espera da contagem de votos para a Presidência em cada estado decisivo:

Geórgia

Conta rápido (mas observe a margem de votos)



A maioria dos eleitores na Geórgia vota antecipadamente e presencialmente, permitindo uma divulgação rápida dos resultados, com uma pequena parcela de cédulas pelo correio, que leva mais tempo para ser contada. Em 2020, demorou mais de duas semanas para declarar a vitória de Joe Biden no estado devido à corrida acirrada, que exigiu uma auditoria manual das cédulas. Ali, candidatos podem solicitar recontagem se a margem final for igual ou inferior a 0,5 ponto percentual, mas não há critério estabelecido.

Carolina do Norte

Contagem rápida (com novas regras)



Na Carolina do Norte, onde a votação antecipada é popular, os votos são contados rapidamente, com cerca de 98% relatados até a meia-noite da terça, nas últimas eleições. Novas regras exigem que as cédulas pelo correio sejam entregues no dia da eleição, diferentemente de 2020, quando tinham nove dias adicionais. Em 25 condados afetados pelo furacão Helene, foram feitas acomodações especiais para os eleitores. Em 2020, a corrida foi tão acirrada que levou dez dias para declarar Donald Trump vencedor. Candidatos podem solicitar recontagem se a margem for de 0,5 ponto percentual ou 10 mil votos.

Pensilvânia

Provavelmente não dá para saber no dia da eleição



Na Pensilvânia, a contagem de votos tende a demorar, pois as cédulas pelo correio só começam a ser processadas no dia da eleição. A velocidade aumentou de 2020 para 2022 com novos equipamentos e a exigência de que a contagem continue sem interrupção após o fechamento das urnas. Há quatro anos, muitos votos pelo correio favoreciam os democratas, o que levou à virada de Biden após um início favorável a Trump nos votos presenciais. Uma recontagem automática é feita se a margem em uma disputa estadual for de 0,5 ponto percentual ou menos.

Michigan

Pode ser mais rápido do que no passado



Em Michigan, cerca da metade dos votos foi contada até a meia-noite nas últimas duas eleições, com o restante concluído até o meio-dia seguinte. Recentes reformas, como nove dias de votação antecipada e a possibilidade de pré-processar cédulas pelo correio, podem acelerar esse processo, embora nem todos os condados utilizem as novas regras.

Em 2020, uma “miragem vermelha” mostrou Trump à frente nos primeiros votos, até que os que chegaram pelo correio, majoritariamente democratas, foram contados e Biden foi declarado vencedor no dia seguinte. Uma recontagem automática ocorre se a margem for de 2.000 votos ou menos em eleições estaduais.

Wisconsin

Provavelmente terminarão a maior parte da contagem na quarta-feira



Em Wisconsin, as cédulas só começam a ser processadas no dia da eleição, com uma contagem contínua durante a noite até a conclusão. Em locais como Milwaukee, os votos antecipados são contados centralmente e divulgados em grandes lotes, com os resultados completos previstos apenas na manhã seguinte. Em 2020, uma “miragem vermelha” favoreceu Trump nos primeiros resultados, revertida por votos de Milwaukee, o que gerou teorias conspiratórias sobre a vitória de Biden. Recontagens podem ser solicitadas por candidatos se a margem for de 1% ou menos.

Arizona

Pode levar dias



No Arizona, os primeiros resultados são divulgados por volta das 22h no horário local (2h do dia seguinte em Brasília), uma hora após o fechamento das urnas, mas a contagem pode levar tempo devido ao grande número de votos pelo correio. Neste ano, os trabalhadores eleitorais precisam contar e relatar as cédulas entregues no dia da eleição antes de processá-las, e, no condado de Maricopa, a cédula de duas páginas também deve prolongar o processo. Em 2020, Biden foi declarado vencedor por alguns veículos ainda na noite da eleição, mas muitas cédulas pelo correio e provisórias ainda precisavam ser contadas. No Arizona, qualquer candidato pode solicitar uma recontagem.

Nevada

Pode levar dias



Em Nevada, cerca de metade dos eleitores vota pelo correio, e a contagem, embora mais rápida devido a novas tecnologias e regras, ainda pode levar dias. Cédulas com carimbo postal podem chegar até 9 de novembro, e eleitores têm até 12 de novembro para corrigir erros. Em 2020, levou quatro dias para Biden ser declarado vencedor, devido ao grande número de cédulas pendentes. Candidatos podem solicitar recontagem, arcando com os custos se o pedido não alterar o resultado.