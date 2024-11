Eleições na Namíbia 2024: Quem está na disputa e o que está em jogo? | Notícias Eleitorais

No meio de uma onda de perturbações eleitorais históricas na África Austral, os namibianos irão às urnas esta semana para votar nas eleições presidenciais e parlamentares que serão as mais competitivas e disputadas de sempre.

A votação de quarta-feira ocorre depois que os partidos de libertação da era da independência, que por muito tempo mantiveram o poder, foram expulsos em Botsuana e aleijado na África do Sul no início deste ano. Em Moçambique, a recente vitória do partido governante Frelimo levou a protestos mortais em curso em meio a alegações de manipulação eleitoral.

Um partido recém-chegado deverá afrouxar ainda mais o controle do partido governante SWAPO (Organização Popular do Sudoeste Africano) da Namíbia. O partido governa o país desde a independência da África do Sul do apartheid em 1990.

A crescente insatisfação entre os jovens pode significar que o partido corre o risco de perder a presidência e a maioria parlamentar pela primeira vez. A sua percentagem de votos diminuiu rapidamente nas duas últimas eleições.

No entanto, os analistas dizem que embora a SWAPO enfrente os mesmos problemas que os seus homólogos nos países vizinhos, a oposição namibiana carece de coordenação.

“Os partidos da oposição não estão bem organizados aqui como na África do Sul ou no Botswana. Isso pode fazer com que a SWAPO se livre de problemas e se encaminhe para ganhar o parlamento”, disse Graham Hopwood, diretor executivo do Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR), com sede em Windhoek, à Al Jazeera.

A Namíbia é vasta, mas com apenas 3 milhões de pessoas, o que a torna um dos países mais escassamente povoados de África. Seu ambiente árido e hostil é em grande parte inadequado para a vida. O país abriga os desertos do Kalahari e do Namibe. Sua capital é Windhoek.

A votação de 27 de Novembro será a sétima desde a independência. Cerca de 1,45 milhão de pessoas estão registradas para votar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre quem está concorrendo e o que está em jogo:

Como as pessoas votarão?

Cerca de 1,45 milhões de eleitores elegíveis escolherão o presidente e os membros da Assembleia Nacional.

Vinte e um partidos competem por 96 assentos no parlamento. Existem 15 candidatos presidenciais.

Os candidatos presidenciais são obrigados a obter mais de 50% dos votos para garantir o cargo principal.

Se nenhum candidato obtiver a maioria dos votos, os dois candidatos com maior votação se enfrentarão em um segundo turno eleitoral. Isto nunca aconteceu na Namíbia.

Quem está concorrendo à presidência?

Vice-presidente Netumbo Nandi-Ndaitwah (72): Ela é a primeira mulher candidata presidencial do partido SWAPO no governo e a favorita para vencer as eleições, embora analistas digam que ela enfrenta forte concorrência. Se vencer, tornar-se-á a primeira mulher presidente da Namíbia.

Nandi-Ndaitwah estava entre uma série de membros da SWAPO ativamente envolvidos na luta do país pela independência no exílio. Ela voltou do Reino Unido para ingressar no parlamento em 1990 e passou a servir como ministra em diversas pastas ao longo dos anos. O falecido Presidente Hage Geingob, que morreu de câncer em fevereiro, escolheu Nandi-Ndaitwah como vice-primeira-ministra e a escolheu como sua sucessora antes de seu falecimento.

Apesar do mandato da SWAPO, o político enfrenta vários obstáculos, dizem os analistas. Há insatisfação popular com o partido num país altamente desigual, onde a habitação e o emprego continuam fora do alcance de muitos e onde a corrupção é abundante. Os jovens, em particular, não acreditam no poder contínuo da SWAPO.

Embora Geingob tenha recebido mais de 80 por cento dos votos em 2014, a sua quota em 2019 caiu para 56 por cento. A SWAPO também perdeu uma maioria de dois terços no parlamento em 2019. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 1994.

“O fascínio da luta de libertação está a desvanecer-se para a SWAPO, porque muitos jovens não se conseguem lembrar dela, ou nasceram depois”, disse Hopwood do IPPR. Também não foi testado o apetite dos eleitores masculinos da Namíbia por uma mulher presidente, acrescentou o analista.

A Namíbia é um dos países de África com maior igualdade de género. Quase metade dos assentos no parlamento são ocupados por mulheres e a primeira-ministra Saara Kuugongelwa-Amadhila é mulher. No entanto, o primeiro-ministro é nomeado, embora esta seja a primeira vez que os eleitores elegerão uma mulher líder.

Ainda assim, acrescentou Hopwood, Nandi-Ndaitwah é popularmente vista como não corrupta, ao contrário de alguns dos seus homólogos da SWAPO.

Numa sessão de votação especial em 12 de Novembro, realizada para cerca de 16.300 pessoas, incluindo aqueles como funcionários de segurança que não puderam votar em 27 de Novembro, o político liderou os outros candidatos com 60 por cento dos votos.

Horas Panduleni (67): Itula já foi líder jovem da SWAPO antes de seu exílio no Reino Unido na década de 1970. Lá, ele estudou e exerceu a profissão de dentista por mais de 30 anos e retornou à Namíbia em 2013.

Nas eleições de 2019, Itula abalou o cenário político quando concorreu como candidato independente contra o falecido Presidente Geingob, para grande ira da liderança da SWAPO. Itula conseguiu obter significativos 29% dos votos. Não foi suficiente para bloquear os planos de Geingob para o segundo mandato, mas foi o melhor que qualquer adversário fez contra o partido do governo.

Itula critica o governo da SWAPO pelo que descreve como corrupção endémica e ineficiência geral na Namíbia. Ele foi expulso da SWAPO em 2020.

Agora, ele está de volta ao seu partido Patriotas Independentes pela Mudança (IPC). Ele continua popular, especialmente entre os jovens da Namíbia. Itula prometeu prosperidade económica para os jovens e quer reduzir os impostos sobre as sociedades para que mais empresas estrangeiras possam mudar-se para o país.

Se os jovens comparecerem às urnas, Itula poderá ameaçar as hipóteses da SWAPO, uma vez que o político apela aos jovens, disse o analista Hopwood. A Comissão Eleitoral da Namíbia afirma que 91 por cento dos eleitores elegíveis registaram-se para votar, sendo que muitos dos novos eleitores têm menos de 30 anos.

“A SWAPO enfrenta um sério desafio por parte do Dr. Itula e eles ficarão preocupados antes da votação”, disse Hopwood.

McHenry Venani (47): É o líder do Movimento Popular Democrático (PDM), o maior partido da oposição da Namíbia. Embora o partido detenha 16 dos 96 assentos no parlamento, o maior número depois da SWAPO, Venaani só conseguiu obter 5 por cento dos votos em 2019, quando concorreu à presidência.

Bernadus Swartbooi (47): Ele lidera o Movimento dos Sem Terra (LPM), que faz campanha pela redistribuição de terras aos namibianos cujas terras foram desapropriadas por colonos alemães na década de 1900. O LPM tem quatro assentos no parlamento. Em 2019, Swartbooi, ex-SWAPO, obteve 3% dos votos.

Trabalho sem ele (37): O professor universitário lidera o movimento Reposicionamento Afirmativo (AR), que começou como um grupo de defesa. A entidade também se concentra em programas de reforma agrária e defende abordagens mais agressivas, como aquisições forçadas de terras de propriedade estrangeira.

Muitos proprietários de terras ausentes são descendentes de alemães e sul-africanos e vivem permanentemente na África do Sul, na Alemanha ou em outros países europeus.

Quais são as questões principais?

Economia e desigualdade: Embora seja um país de rendimento médio rico em urânio e diamantes, a riqueza da Namíbia está distribuída de forma desigual, remontando a um legado de apartheid e colonialismo violento. É o segundo país mais desigual do mundo depois da África do Sul.

Os níveis de pobreza são elevados, com mais de 64 por cento da população a viver com menos de 5,50 dólares por dia, de acordo com o Banco Mundial. A maioria da população negra da Namíbia e os grupos étnicos minoritários estão especialmente em desvantagem.

UM seca punitivaEnquanto isso, está devastando a produção alimentar do país. É o pior num século, segundo o Programa Alimentar Mundial. Cerca de 48 por cento da população necessita de assistência alimentar urgente e 17 por cento das crianças com menos de cinco anos sofrem de atraso no crescimento.

Desemprego: Cerca de 43% dos jovens da Namíbia estão desempregados, uma das taxas mais elevadas do continente, de acordo com números oficiais divulgados pela última vez em 2016. Nandi-Ndaitwah, da SWAPO, comprometeu-se a gastar cerca de 85 mil milhões de dólares namibianos (4,7 mil milhões de dólares) nos próximos cinco anos. criar mais de 500.000 empregos, mas há dúvidas sobre como os fundos serão obtidos.

Enquanto isso, Itula, do IPC, quer liberalizar a economia e permitir a entrada de mais empresas estrangeiras.

Corrupção: Sucessivos governos da SWAPO são acusados ​​de corrupção profundamente enraizada. O escândalo de podridão de peixe que estourou em 2019 ainda causa mau cheiro. A pesca é lucrativa na Namíbia e representa 20% das receitas de exportação.

Vários altos funcionários do governo, incluindo o falecido Presidente Geingobforam implicados depois que o WikiLeaks divulgou arquivos revelando como as autoridades administravam esquemas para controlar cotas de pesca valiosas antes de desviá-las para uma empresa islandesa para receber propinas. Seis pessoas, incluindo dois ministros da SWAPO, foram presos.

Embora a vice-presidente Nandi-Nanditwah não esteja implicada, a SWAPO foi criticada por permitir que alguns membros do partido que ainda estão a ser investigados fizessem campanha por ela antes das eleições, como o secretário da Liga Juvenil da SWAPO, Ephraim Nekongo.

Crise habitacional e reforma agrária: A desigualdade repercute na propriedade da terra e da propriedade. A Namíbia precisa urgentemente de mais de meio milhão de casas para resolver uma grave escassez de habitação, mas a maior parte da população não se qualificaria para uma hipoteca devido à pobreza e aos elevados preços dos imóveis, de acordo com o Fórum Económico Mundial. Perto de meio milhão de pessoas vivem em barracos e unidades habitacionais informais em Windhoek.

Partidos de esquerda como o movimento de Reposicionamento Afirmativo prometeram construir 300 mil casas em cinco anos. Entretanto, o IPC de Itula afirma que irá declarar estado de emergência no sector habitacional.

UM programa de reforma agráriaque pretendia comprar de volta terras a proprietários agrícolas maioritariamente brancos para reassentar os namibianos mais pobres, não correu bem. Os agricultores estão relutantes em vender terras, ou vendê-las a preços inflacionados, tornando difícil para o governo adquirir terras adequadas para fins de reassentamento.

Partidos como a AR assumiram o que os analistas chamam de “posição radical”, prometendo recuperar à força cerca de 1,4 milhões de hectares (3.500.000) acres de terra a estrangeiros e proprietários ausentes. O PDM também prometeu fornecer terrenos gratuitos à população.

O que mais?

As votações na quarta-feira serão encerradas às 21h CAT (19h GMT).

Os resultados poderão ser anunciados no dia seguinte, 28 de novembro.

No entanto, com a comissão eleitoral a voltar aos boletins de voto, os resultados poderão demorar mais alguns dias a surgir. Numerosos problemas de contagem de votos nas eleições de 2019 prejudicaram o uso de leitores de cartões eletrônicos e levaram à mudança.

Analistas dizem que a votação de quarta-feira provavelmente será pacífica, assim como as eleições foram no passado. No entanto, alguns especialistas temem que os atrasos nos resultados possam resultar em alegações de fraude ou mesmo em bolsas de violência, como se viu em Moçambique.