‘Eles estragaram tudo’: os democratas perderam 22.000 votos nas cidades predominantemente árabes-americanas de Michigan | Eleições dos EUA 2024

Kamala Harris recebeu pelo menos 22.000 votos a menos do que Joe Biden fez há quatro anos em Michigané mais fortemente árabe-americano e muçulmano cidades, conclui uma análise do Guardian de dados brutos de votação no estado decisivo crítico.

Os números também mostram que Trump obteve pequenos ganhos – cerca de 9.000 votos – nessas áreas, sugerindo que a perda de Harris é mais atribuível ao facto de os árabes americanos não terem votado ou terem votado em candidatos de terceiros partidos.

Suporte para Democratas também caiu em sete distritos do país com populações árabes-americanas ou muçulmanas significativas, de acordo com dados compilados pelo Instituto Árabe-Americano. Constatou uma queda combinada nos sete distritos eleitorais, de cerca de 4.900 votos em 2020 para apenas 3.400 nesta eleição.

Outra análise, baseada sondagens de boca de urna em todo o país pelo Conselho de Relações Islâmicas Americanas, descobriu que 53% dos muçulmanos americanos votaram em Jill Stein. A mesma pesquisa mostrou que 21% dos muçulmanos votaram em Trump e 20,3% em Harris.

A queda no apoio democrata em Hamtramck, Dearborn e Dearborn Heights – três cidades do Michigan com as maiores populações árabe-americanas e muçulmanas per capita do país – representa quase 27% da diferença de 81.000 votos entre as contagens de Harris e Donald Trump no estado.

O número de votos perdidos por Harris em Michigan devido à política da Casa Branca para Israel é quase certamente maior. A análise analisou apenas os três centros populacionais, e não a grande população árabe-americana espalhada pela região. Alguns estimado antes da eleição que Harris poderia perder até 90.000 votos no estado.

Em Dearborn, um subúrbio de Detroit que é quase 60% árabe-americano, Biden recebeu cerca de 31.000 votos em 2020, enquanto Harris recebido pouco mais de 15.000. Trump, que fez campanha em Dearborn nos últimos dias das eleições, recebeu cerca de 18 mil votos, acima dos 13 mil da última eleição. Enquanto isso, Stein obteve cerca de 7.600 votos em Dearborn este ano.

Stein e Cornell West, candidatos de terceiros partidos que conquistaram eleitores frustrados com Harris, mas que não estavam dispostos a votar em Trump, somaram cerca de 50 mil votos em todo o estado.

Michigan é virtualmente um estado decisivo em que é preciso vencer, e a frustração aqui com a política da administração Biden para Gaza foi vista como uma grande responsabilidade para Harris. Embora a questão seja responsável por uma parte significativa da perda de Harris no estado, ela também teve um desempenho inferior junto aos eleitores de Michigan em vários grupos demográficos, e a inflação foi uma questão importante para muitos.

Mas os eleitores árabes-americanos e muçulmanos que desertaram do Partido Democrata fizeram uma “diferença fundamental” nos estados indecisos do centro-oeste superior, disse o fundador dos Muçulmanos por Trump, Rabiul Chowdhury. Ele disse que Trump e seus substitutos trabalharam em áreas fortemente árabes-americanas para reparar seu passado anti-muçulmano e prometeram paz em Gaza e o Médio Oriente. Harris não, disse ele.

“O objetivo final de todos era punir Harris e a melhor maneira de fazer isso era votar em Trump”, disse Chowdhury.

A deputada Rashida Tlaib, que é palestina-americana e a crítica mais veemente no Congresso da política EUA-Israel, recebeu mais de 24.000 votos em Dearborn, dobrando o total de Harris. No entanto, ela ultrapassou Harris apenas ligeiramente na vizinha Dearborn Heights.

Em Hamtramck, uma cidade vizinha a Detroit onde cerca de 60% é muçulmana ou árabe-americana, Biden recebido cerca de 6.500 votos em 2020, enquanto Harris derrubado para 3.200. Enquanto isso, o total de votos de Trump na cidade aumentou em cerca de 2.000, enquanto Stein recebeu pouco mais de 600 votos.

O aumento dos votos de Trump em Hamtramck, mas não em Dearborn, pode reflectir que os imigrantes americanos iemenitas e do Bangladesh em Hamtramck são geralmente considerados mais conservadores do que a população maioritariamente libanesa de Dearborn, dizem os observadores. Dearborn apoiou fortemente Bernie Sanders nas primárias de 2016 e 2020, e o seu presidente da Câmara, Abdullah Hammoud, esteve outrora entre os representantes mais progressistas no parlamento.

O prefeito de Hamtramck, Amer Ghalib, é profundamente socialmente conservador. Ele apoiou Trump para a eleição presidencial e na segunda-feira falou no último comício de campanha de Trump no estado.

Em Dearborn Heights, uma cidade onde cerca de metade é árabe-americana, Biden venceu com mais de 12.000 votos em 2020; esta eleição, Trump ganho a cidade com 11.000 votos e Harris recebeu 9.000.

Entretanto, numa zona eleitoral de Houston com uma população árabe-americana significativa, o apoio democrata caiu de 520 para 300 votos. O apoio democrático numa zona eleitoral de Minneapolis, onde muçulmanos ou árabes americanos constituem a maioria dos eleitores, caiu de cerca de 2.100 votos para 1.100 votos.

O pesquisador árabe-americano e membro do Comitê Nacional Democrata, James Zogby, observou que a campanha de Harris foi repetidamente alertada sobre os votos que perderia se não mudasse o rumo em Gaza ou se não se reunisse com os principais líderes comunitários.

“Eles estragaram tudo”, disse Zogby. “Demos (à campanha de Harris) múltiplas oportunidades e ideias sobre como fazer isso, e eles finalmente começaram com três dias de folga, mas já era tarde demais.”

Mohamed Gula, diretor do Emgage, um grupo de defesa política muçulmana, disse que “muita coisa precisa mudar e há muita coisa que os democratas teriam que fazer” para reconquistar os eleitores árabes e muçulmanos.

“Não havia uma crença plena de que Trump era melhor do que Harris – era que a situação não era aceitável e era preciso haver mudanças, e pegaremos tudo o que vier disso e faremos o que for necessário”, disse ele.

Chowdury disse que os eleitores muçulmanos em 2028 apoiarão o partido que mais promove a paz.

“Não sabemos o que o futuro reserva”, disse ele. “Hoje é uma questão de acabar com a guerra e apoiar o cara que nos dá a garantia de acabar com a guerra.”

