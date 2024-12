Em 2024, 54 jornalistas foram mortos, incluindo 18 pelo exército israelita, segundo o relatório anual da Repórteres Sem Fronteiras

Rachel Obordo and Tobi Thomas



Mulheres e meninas no Reino Unido com problemas ginecológicos, como endometriose e adenomiose, passaram anos com dores devido a “misoginia médica”de acordo com um relatório parlamentar.

O comitê de mulheres e igualdade relatório descobriram que as mulheres com problemas reprodutivos enfrentavam cuidados inadequados devido a um “estigma generalizado” e aos sintomas serem “normalizados” pelos profissionais de saúde.

Aqui, cinco pessoas compartilham suas experiências de diagnóstico e tratamento de dores ginecológicas.

‘Uma grande parte da minha vida foi desperdiçada através de atitudes misóginas‘

Em Yorkshire, a aposentada Shirley, de 72 anos, lembra-se de sua dor que começou quando ela tinha 27 anos, após o nascimento de suas duas filhas. Ela sempre teve menstruações intensas quando adolescente, mas quando ficou mais velha a dor piorou tanto que ela acabou de joelhos.

Quando ela tentou obter um diagnóstico, sentiu que estava sendo ignorada. “Foi horrível e era como se os profissionais de saúde não quisessem saber. Fui de médico em médico e senti que era tratada como uma criança. Fui levada a pensar que a dor estava toda na minha cabeça e que eu estava enlouquecendo – até me receitaram antidepressivos”, diz Shirley.

Ela desistiu por um tempo e conseguiu tomar analgésicos todos os dias, usar bolsas de água quente e tomar banhos quentes. “Sexo era doloroso e cada dia era um trabalho árduo.” Cerca de 15 anos depois ela fez duas laparoscopias e após a segunda foi diagnosticada com endometriose e colocada uma bobina.

Olhando para trás, para sua própria experiência, ela se preocupa com as mulheres jovens de hoje. “Sinto que grande parte da minha vida foi desperdiçada pela ignorância e pelas atitudes misóginas dos médicos que encontrei. Meu coração está com as mulheres que ainda enfrentam problemas para serem diagnosticadas hoje. Nos dias de hoje, quando a pesquisa médica e as conquistas para outras condições deram grandes passos, isso não deveria estar acontecendo ainda.”

‘Mulheres de todas as idades estão sendo demitidas’

Vicky Gibbons: ‘A única opção que tive para parar minha dor ginecológica foi a pílula.’ Fotografia: Vicky Gibbons/Comunidade Guardiã

Vicky Gibbons, uma diretora de marketing de 25 anos de Southport, começou a sentir fortes dores menstruais aos 14 anos, que se tornaram tão fortes que muitas vezes ela tinha que perder longos períodos na escola. “Não só era uma dor forte que durava cerca de 24 horas, mas eu vomitava por horas a fio e tinha problemas gastrointestinais”, diz Gibbons.

Em vez de ter uma investigação completa por parte dos profissionais de saúde sobre a causa das fortes dores menstruais, Gibbons recebeu a pílula anticoncepcional aos 14 anos como forma de controlar a menstruação.

Gibbons diz: “Embora os médicos sempre tenham sido gentis comigo, eles nunca tiveram muito para me dar em termos de informação e apoio. Eles disseram, ‘Oh, aqui está a pílula.’

“Eles só queriam me dar algo rápido, então eu estava fora de lá e pronto. É terrível que a única opção que tive para parar a minha dor ginecológica tenha sido a pílula.”

As conclusões do relatório não a surpreenderam. “Não apenas pela minha própria experiência, mas até pela da minha mãe, mulheres de todas as idades estão sendo demitidas”, diz Gibbons.

“Não sinto que um relatório precise necessariamente mostrar isso. Se você conversar com qualquer mulher de qualquer idade, ela terá algum tipo de experiência de sentir que seus sintomas dolorosos são ignorados ou ignorados. Mas acho que é bom que o governo possa finalmente fazer algo a respeito. É bom, mas é tarde.”

‘Minha saúde mental foi realmente afetada‘

“Só quando tive dificuldade em urinar é que fui enviada para fazer a minha primeira ecografia”, diz Anne, 46 anos, que trabalha como terapeuta ocupacional no NHS, no sudeste de Inglaterra. Ela começou a sentir dores aos 40 anos, quando suas menstruações se tornaram cada vez mais intensas, longas e mais dolorosas. “Minha saúde mental foi muito afetada e comecei a me sentir deprimida, consumida pela dor”, diz Anne.

Em agosto de 2023 ela foi diagnosticada com miomas grandes e posteriormente encaminhada para a ginecologia, onde foi atendida em outubro deste ano. “Algumas opções foram discutidas, mas finalmente decidimos pela histerectomia. Na verdade, eu deveria fazer isso amanhã, mas meu pré-operatório da semana passada mostrou que eu estava muito anêmico (devido à perda excessiva de sangue), então está adiado até que meu corpo esteja forte o suficiente.”

Como trabalhadora do NHS, Anne diz que os médicos que consultou foram excepcionais, mas compreende que o serviço está sobrecarregado. “Não consigo imaginar as frustrações que as pessoas nas listas de espera devem sentir. É difícil para mim porque adoro o NHS. Ofereceram-me para ir a um hospital privado após 10 meses de espera, mas recusei porque parecia duvidoso. Eu realmente acredito no NHS e no que ele oferece.

“Ainda estou tentando trabalhar porque sinto que o que faço é importante. É difícil quando acabo inundando porque minhas menstruações são muito intensas. Uma vez, tive um coágulo de sangue preso na parte de trás da perna e precisei de um colega para me ajudar.”

‘A dor é como ter o interior do meu útero raspado com um garfo enferrujado’

Bean: ‘Os médicos me levaram a pensar que era apenas uma dor menstrual normal.’ Fotografia: Comunidade Bean/Guardião

Bean, que tem 32 anos e trabalha em uma universidade em Manchester, começou a menstruar aos 13 anos. “Lembro-me de minha segunda menstruação quando fui fazer compras com minha família, e as cólicas surgiram enquanto estávamos calçando um sapato. fazer compras”, diz Bean. “A dor era tão terrível que minha mãe teve que me deixar em um banco do parque enquanto ia procurar uma farmácia para me comprar alguns analgésicos.

“A dor sempre foi horrível, como se o interior do útero fosse raspado com um garfo enferrujado. Mas os médicos me levaram a pensar que era apenas uma dor menstrual normal.”

Eles tentaram diferentes tipos de contraceptivos para aliviar a dor, mas às vezes descobriram que isso piorava as coisas. “Experimentei o anel vaginal, mas acabei com espasmos dolorosos no ânus. O pior desenvolvimento, porém, foram os orgasmos dolorosos. Parece um truque cruel – ofendi os deuses?”

Em 2017, um ano depois de Bean se declarar trans para seus amigos mais próximos, eles fizeram uma laparoscopia e foram diagnosticados com endometriose. Fizeram uma cirurgia, que ajudou, mas a dor voltou. “Foi uma validação ter um rótulo para minha dor, mas eu era constantemente mal interpretado em minhas interações com os cuidados de saúde, o que era exaustivo e perturbador.”

O comitê de mulheres e igualdade relatório destacou problemas com o acesso a cuidados para pessoas trans, não binárias e intersexuais e reconheceu a “angústia” que as condições de saúde reprodutiva causaram.

O relatório diz: “Utilizamos principalmente o termo mulheres e raparigas ao longo do relatório, mas estas condições também afectam outras pessoas, incluindo homens trans, pessoas não binárias e qualquer pessoa registada como mulher à nascença, que podem enfrentar desafios adicionais. Queremos ver melhorada a qualidade de vida de todos os que podem ter problemas de saúde reprodutiva.”

Bean acrescenta: “Desde que comecei a terapia com testosterona, estou tentando descobrir quais são os níveis certos. Se a dose for muito baixa, acabo tendo sintomas do tipo da menopausa, como ondas de calor. É frustrante. Estou preocupada em ter que tomar uma decisão difícil entre tomar testosterona ou tratar minha endometriose. É uma merda.

‘Disseram-me que minha menstruação tinha acabado de começar e eu não sabia como controlar a dor’

Zaynah Ahmed, uma estudante de 18 anos, começou a sentir menstruações dolorosas aos 12 anos. “Eu era muito jovem. Muitas vezes fui dispensada porque sempre me disseram que minha menstruação havia acabado de começar e que eu não sabia como controlar a dor”, diz Ahmed. Sua experiência com os períodos dolorosos tornou-se tão ruim que ela teve que ser hospitalizada porque seus níveis sanguíneos estavam muito baixos e exigiu uma transfusão de sangue.

Demorou mais cinco anos para Ahmed ser diagnosticado com endometriose e adenomiose, além de anemia crônica. “O diagnóstico foi um grande alívio para mim, porque eu só queria que o que quer que fosse, tivesse um nome, para não me sentir menosprezado e para que não houvesse nada de errado comigo porque tinha sido oficialmente diagnosticado com essas condições.”

Ahmed acredita que a sua idade também contribuiu para que ela sentisse que não estava a ser levada a sério pelos profissionais de saúde. “Acho que eles não acreditaram em mim porque eu era muito jovem, e esse sempre foi o motivo pelo qual tentaram adiar o que eu estava vivenciando.”