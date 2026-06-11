EM ALTA: ANALISTAS VEEM POTENCIAL EXPRESSIVO PARA BNED E ESTABELECEM PREÇO-ALVO DE US$ 17

Nova York – A Barnes & Noble Education (NYSE: BNED) voltou ao centro das atenções de Wall Street após receber uma nova avaliação positiva de analistas, reforçando a percepção de que a companhia pode estar entrando em uma nova fase de crescimento e valorização.

Nesta semana, a Northland Capital Markets iniciou oficialmente a cobertura da empresa com recomendação “Outperform” e preço-alvo de US$ 17 por ação. Considerando as cotações recentes da BNED na faixa de US$ 11, o alvo projetado representa um potencial de valorização superior a 50%, um dos maiores entre as empresas do setor educacional acompanhadas pela instituição.

A alta ocorre em meio a um cenário de crescente otimismo em relação à empresa. Nos últimos trimestres, a Barnes & Noble Education apresentou melhora consistente de seus indicadores financeiros, registrando crescimento de receita, retorno à lucratividade e expansão acelerada de suas soluções digitais voltadas ao ensino superior.

Segundo a análise, a principal tese de investimento está baseada na expansão acelerada do programa BNC First Day Complete, plataforma que fornece materiais acadêmicos digitais aos estudantes desde o início do período letivo. O modelo vem transformando a estrutura de receitas da companhia, criando fluxos mais recorrentes e previsíveis e ampliando a monetização por instituição de ensino atendida.

Os analistas destacam que a migração do modelo tradicional de livrarias universitárias para soluções educacionais integradas pode representar uma mudança estrutural no perfil financeiro da empresa. De acordo com a Northland, a adoção do First Day Complete tem potencial para elevar significativamente a receita por campus e melhorar a rentabilidade dos contratos existentes.

O mercado também acompanha com grande expectativa o Investor Day marcado para 25 de junho. O evento deverá apresentar metas de crescimento, projeções financeiras de médio prazo e detalhes sobre a estratégia corporativa para os próximos anos. Investidores institucionais aguardam especialmente informações sobre expansão de margens, geração de caixa e crescimento da base de estudantes atendidos.

A projeção de US$ 17 ganha relevância adicional porque surge em um momento de recuperação operacional da companhia. Nos últimos resultados divulgados, a BNED apresentou crescimento de receita, avanço das soluções digitais e fortalecimento de seus indicadores operacionais, fatores que contribuíram para renovar o interesse de investidores especializados em empresas de transformação e turnaround.

Embora o mercado permaneça atento aos riscos inerentes ao processo de transição do modelo de negócios, a nova cobertura da Northland sinaliza que parte dos analistas acredita que a Barnes & Noble Education ainda não refletiu integralmente em sua cotação o potencial de crescimento associado à expansão de sua plataforma digital.

Com o Investor Day se aproximando e a ação negociando próxima das máximas dos últimos doze meses, a BNED entra em um período decisivo. Caso as projeções apresentadas pela administração confirmem as expectativas atuais do mercado, a companhia poderá consolidar sua posição como uma das histórias de recuperação e crescimento mais observadas do setor educacional norte-americano em 2026.