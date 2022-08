Em análise de dados, Detran deve divulgar resultado do Programa CNH Social estudantil no final de agosto

O programa é destinado à população de baixa renda que precisa tirar a primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria gratuitamente. Ao todo, 30.992 pessoas se inscreveram na seleção que disponibiliza 2.001 vagas.

No início de junho, foi divulgada lista com 1.135 nomes dos selecionados nas modalidades CNH urbana e rural. Mas ficou faltando a estudantil.

Depois disso, foi feito o chamamento para a modalidade estudantil. De acordo com o Detran essa exigência foi estabelecida por conta da demora para a autarquia conseguir selecionar os candidatos dessa modalidade. Foi feita uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação e estabelecida a nova exigência para se chegar aos selecionados.

Agora, o Detran disse que está sendo concluída a análise das notas e que a divulgação do resultado final que completa as vagas ofertadas, deve ser feita no final de agosto.

Programa CNH Social

Conforme a autarquia, foram muitos inscritos e como um dos critérios é fazer parte do Cadastro Único (CadÚnico) foi preciso fazer o levantamento das informações junto ao governo federal e a demora no levantamento ocorreu por causa da mudança do Bolsa Família para Auxílio Brasil. E também leva tempo para levantar as informações referentes as notas dos candidatos no ensino médio, que também é um critério.

O Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, o CNH Social, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 23 de dezembro do ano passado. Quem coordena é o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), com apoio da Secretaria de Assistência Social.

O programa prevê gratuidade da habilitação a estudantes com idade entre 18 e 25 anos, que cursaram e concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e moradores das zonas urbana e rural inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Serão reservados 5% das vagas para pessoas com deficiência.