Em greve, servidores da Educação municipal fazem ato em frente à prefeitura de Cruzeiro do Sul

Em greve, os servidores da Educação municipal fizeram um protesto nesta terça-feira (20) em frente ao prédio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Eles pedem para ser ouvidos pela gestão e que suas pautas, que tinham sido aceitas, sejam cumpridas.

Entre as reivindicações estão:

Pagamento dos professores proporcional a 30 horas e não mais de 25h.

Pagamento da sexta parte aos funcionários de apoio.

Aprovação do PCCR

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no município esses pontos já tinham sido acertados no início deste ano e começariam a valer a partir de agosto. No entanto, até agora nada foi feito. Com a paralisação, as aulas na rede pública municipal estão suspensas desde quinta-feira (15).

“Como não houve avanço na negociação, a prefeitura insiste em não cumprir aquilo que nos prometeu no início do ano, a categoria decidiu fazer essa ato de manifestação. Estamos aqui na prefeitura pedindo que nos receba e que possa apresentar uma proposta colocando fim a essa greve. Temos insistido que só a prefeitura pode encerrar essa greve. É uma greve legal, honesta e justa”, disse o presidente do sindicato na cidade, Pedro Lima.

O secretário de Educação de Cruzeiro do Sul, Amarísio Saraiva afirmou que o que foi acordado com a categoria foi feito pela gestão, que o pagamento referente a 30 horas está previsto no Plano de Cargos e Carreira criado pela prefeitura. Mas, que só será pago após aprovação do PCCR e a partir de janeiro de 2023.

Em nota, a prefeitura disse que desde o início da gestão tem procurado dialogar com os profissionais, que aumentou o teto salarial dos professores temporários e efetivos e alterou regras para beneficiar os profissionais da educação e melhorar as condições de trabalho.

Ainda segundo o documento, a gestão afirmou que tem trabalhado para reestruturar a parte física das escolas tanto da zona rural quanto urbana e tem investido em novos equipamentos.