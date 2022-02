VÍDEO: em live, repórter R7 confessa toda a verdade por trás da polêmica licitação de meio milhão da Prefeitura

Nesta quinta-feira tem live 19:30hs ao vivaço com Chiquinho R7 – clique aqui.

Chiquinho R7 revelará o porquê a Prefeitura pagará R$35 reais por cada 15 centímetros de coluna em jornal impresso.

O web-repórter investigativo Chiquinho R7, hoje consagrado o Melhor do Acre, por oito anos consecutivos, considerado o “Menino de Ouro” do Governador Gladson Cameli, dá um show como produtor de conteúdo virtual na internet.

Francisco, que nasceu nas barrancas do Rio Envira, na divisa do Acre com Amazonas, por meio de muita dificuldade venceu na vida, e hoje brilha no céu do Acre.

Uma das polêmicas da semana foi a notícia de que a Prefeitura de Tarauacá comprará anúncios em 450 exemplares diários ao preço de R$ 35,00 cada exemplar.

A empresa beneficiada, vencedora da licitação, LOGA AGENCIAS DE PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº. 39.969.038/0001-02, registrada em nome de MARIZELDA DA SILVA BEZERRA, diz-se com matriz em Manaus-Amazonas.

Segundo informação publicada no Diário Oficial do Estado, a Prefeitura pretende gastar R$78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) a cada cinco dias, levando em conta 450 exemplares diários ao preço de R$ 35,00 cada exemplar. Ou seja, por mês, poderá gastar até R$315 mil reais, se houver publicação de jornal impresso em todos os dias úteis previstos, no caso, de terça à sábado.

