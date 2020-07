Em Porto Walter, polícia recebe denúncia anônima e apreende 76 quilos de droga em matagal

“Recebemos informações que tinham traficantes no local e fomos até o local com a Polícia Federal, fizeram buscas e achamos o entorpecente. Buscamos apoio da Federal para ir ao local”, complementou.

O tenente acrescentou que essa foi a maior apreensão do Vale do Juruá feita no ano. Na terça (28), a PM-AC de Cruzeiro do Sul apreendeu 32 quilos de maconha no bairro Cruzeirinho. Um casal que estava com a droga guardada em casa foi preso por tráfico internacional de drogas.