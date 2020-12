Em Rio Branco, mais de 50 lojistas são notificados por falta de preços em produtos em vendas on-line e em lojas

Equipes do Procon-AC receberam denúncias de que lojistas não estavam expondo preços e outras informações dos produtos em vendas on-line e também nas lojas. A prática é considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“Essa semana o Procon deu início à visitação de alguns lojistas, porque recebemos, por meio da nossa equipe de fiscalização, reclamações de consumidores de que os lojistas não estavam expondo os preços. É direito do fornecer, divulgar de forma clara as informações do produto. Isso é uma norma do CDC e precisa ser cumprida”, explicou a diretora-presidente do Procon-AC, Alana Albuquerque.