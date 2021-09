Em Rio Branco, mutirão de vacinação contra Covid neste sábado (11) tem movimento tranquilo

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 que ocorre na Escola Berta Vieira, das 8h às 16h, tem movimentação tranquila neste sábado (11), em Rio Branco. No local, são aplicadas a 1ª e 2ª dose da Pfizer, 2ª dose AstraZeneca e dose de reforço em idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos.

A professora Hemila Suelem Oliveira, de 31 anos, aproveitou o dia e foi tomar a segunda dose do imunizante e completou o ciclo dela.

“Me sinto realizada. Viva o SUS, viva o Brasil! É muito gratificante poder ter acesso ao processo de imunização, principalmente de forma gratuita. Acredito e defendo o processo de imunização e já pensando em uma possível terceira onda é importante que a população vá se imunizar”, comemorou.

Os idosos com 70 anos ou mais devem ficar atentos à data em que tomaram a segunda dose do imunizante, que é o prazo de seis meses, para poder tomar o reforço. Já os imunossuprimidos – pessoas com baixa imunidade – que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 28 dias podem ser imunizados novamente.

É necessário levar RG, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF.

A vacinação continua também para o público de 12 anos ou mais, além da antecipação da 2ª dose das vacinas AztraZeneca e Pfizer para quem já tomou a primeira há 60 dias. A segunda dose da CoronaVac também está sendo aplicada.

Os adolescentes precisam ir acompanhados dos pais ou responsável e levar RG ou CPF e cartão do SUS. Os demais precisam levar a carteira de vacinação e RG.

Mutirão ocorre na escola Berta Vieira — Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica Acre

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 723.361 doses na população até este sábado, data da última atualização. Das doses, 491.230 pessoas tomaram a primeira dose, 220.263 a segunda e 11.868 a dose única.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.