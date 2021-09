Dois suspeitos de matar mulher com tiro na cabeça são presos em bairro de Rio Branco

Dois homens de 24 e 29 anos foram presos, nessa sexta-feira (10), no Bairro Vitória, em Rio Branco. Eles são suspeitos de matar Dangêla Maria de Souza, de 53 anos, com um tiro na cabeça, dentro da própria casa, em janeiro do ano passado, no mesmo bairro onde foram presos.

Os dois foram presos em flagrante por agentes da Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) que cumpriam mandados de busca e apreensão, após identificar os os homens como suspeitos do crime, além de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Durante as buscas foram encontrados com eles uma arma, quase 4 quilos de maconha que estava enterrada no quintal, dinheiro em espécie, além de material para embalagem a droga. Ainda de acordo com a polícia, os dois, junto com o material apreendido, foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla) e foram colocados à disposição da justiça.

Após as investigações, a polícia chegou na dupla como sendo os principais suspeitos pela morte de Dângela. Na época do crime, a Polícia Militar informou que dois homens teriam entrado na casa dela à procura do filho de 19 anos.

“A equipe levantou que mãe e filho eram usuários de droga e tinham ido lá à procura do filho e ele estava no quarto. Como quem atendeu a porta era a senhora, o pessoal entrou e perguntou por ele, ela disse que não estava, eles efetuaram um disparo na cabeça dela”, informou o comandante do 3º Batalhão da PM, Tenente Coronel Flávio Inácio à época.

Segundo o comandante, quando a polícia chegou ao local, a mulher já estava morta. A equipe ainda acionou o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que atestou o óbito da vítima.