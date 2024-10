Em seu primeiro clássico, Kylian Mbappé e Real Madrid afundam contra o FC Barcelona

Sem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo, mas com Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou mesmo Vinicius. Uma nova era começou no sábado, 26 de outubro, durante o Clássico entre Barça e Real Madrid, no 11ºe Dia da Liga. Porém, neste duelo na liderança entre os dois clubes mais bem-sucedidos da história do campeonato espanhol, é graças ao seu atacante de 36 anos, Robert Lewandowski, autor de uma dobradinha, que os blaugrana conseguiram fazer a diferença (0-4) no Santiago Bernabéu (Madrid).

Maltratado no início da partida, o FC Barcelona acelerou no início do segundo tempo, com dois gols pouco antes da hora do polonês (54e e 56e minutos de jogo), artilheiro do campeonato com 14 gols. Autor de seu primeiro gol no clássico, Lamine Yamal, eleito o melhor jovem jogador da Euro 2024 pela seleção espanhola, marcou o terceiro gol do Barcelona (77e). Raphinha selou definitivamente as esperanças do Madrid no final da partida (84e0-4).

Este sucesso permite ao FC Barcelona, ​​​​vice-campeão em título, empurrar o adversário da noite para seis pontos. Na liderança do campeonato, os comandados de Hansi Flick, já vitoriosos sobre o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões na quarta-feira (4 a 1), somam 30 pontos. Acima de tudo, o Barça põe fim a quatro derrotas consecutivas enfrentar o Real Madrid em competição oficial.

Kylian Mbappé criticado

Impressionante desde o início da temporada, a equipa do Barcelona, ​​melhor ataque do campeonato (46 golos), foi inicialmente colocada em dificuldades pelos homens de Carlo Ancelotti, privados de Rodrygo na frente de ataque.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes PSG recorre da decisão da comissão jurídica da LFP a favor de Kylian Mbappé Adicione às suas seleções

No primeiro tempo, a defesa catalã sofreu com a velocidade do brasileiro Vinicius e do atacante francês Kylian Mbappé. Para o seu primeiro Clássico, o capitão da seleção francesarecrutado gratuitamente pelo Real Madrid neste verão, pensou ter marcado seu primeiro gol nos 30e minuto de jogo, mas seu passe sutil de pé direito foi anulado por impedimento.

Por fim, assim como seus companheiros, Kylian Mbappé não teve sucesso no segundo tempo. O novo camisa 9 do Real Madrid, escrutinado por todos os seus torcedores, foi derrotado diversas vezes pelo goleiro do FC Barcelona, ​​Iñaki Peña. Vinicius, decisivo contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, e Jude Bellingham, que não marca nenhum gol desde o início do ano, também sofreram.

Citado em um investigação de estupro depois de uma noite em Estocolmo, na Suécia, Kylian Mbappé está em conflito por causa de salários não pagos e outros bônus no valor de 55 milhões de euros com seu antigo clube, o Paris Saint-Germain. Desde a sua chegada à Espanha, ele tem sido duramente criticado, apesar dos 8 gols em todas as competições. Seu fraco desempenho esta noite não deve ajudar nesta situação.