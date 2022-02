Em Tarauacá, Presidente da Câmara nomeia 6 novos assessores com salários entre R$1,5 e 3,5 mil

Dos seis (6) novos assessores nomeados, três (3) foram lotados nos gabinetes dos vereadores Arife Rego Eleamen, Nerimar Cornélia de Jesus Lima e Maria Gleciane Silva de Lima, respectivamente.

Nesta terça-feira, 15, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (PDT), mesmo partido da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), nomeou seis (6) novos assessores, para cargos estratégicos dentro da estrutura organizacional da Câmara.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.225, fls. 55/56, desta terça-feira, 15.02.2022 (clique e veja as nomeações aqui). Os salários variam entre R$ 1,5 mil até R$ 3,5 mil reais.

As nomeações seguem a nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, que “Faz alteração da Lei 846/2015 e revoga parcialmente a Lei 710/2011 na Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao Plano de Classificação Empregos e Salários do Poder Legislativo Municipal”.

A Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, não prevê exigência de nível superior ou nível técnico como critério à posse e exercício dos cargos. A nomeação segue critério de escolha pessoal do vereador.

Foram nomeados como assessores parlamentares, nesta terça-feira (15): MARIA CATIANE FERREIRA DE AQUINO, no gabinete do vereador Arife Rego Eleamen, com salário de R$ 1.5 mil; ALLAN CHRISTIAN OLIVEIRA CATAO, para o cargo de Gerente de Departamento, com salário de R$ 2.3 mil; FRANCISCO ITABIRA COELHO FARIAS, para o cargo de Diretor de Setor, com salário de R$ 3,5 mil; MARIA DA LIBERDADE GOMES GARCIA, para o gabinete da vereadora Nerimar Cornélia de Jesus Lima, com salário de R$ 1,5 mil; LIDIANE DA SILVA SALES, para o gabinete da vereadora Maria Gleciane Silva de Lima, com salário de R$1,5 mil; ANTONIO ADMILSON DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR, para o cargo de Gerente de Departamento, com salário de R$2,3 mil.