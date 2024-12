Empresa petrolífera norueguesa processada por supostas ligações com empresa israelense que opera em assentamentos ilegais | Óleo

Damian Carrington Environment editor



A petrolífera norueguesa Equinor está a ser processada por alegadas ligações comerciais com a empresa energética israelita Delek Group, que foi denunciada pelo alto comissário da ONU para os direitos humanos por operar em colonatos ilegais em território palestiniano.

Uma queixa legal apresentada na quinta-feira pelo Greenpeace Noruega afirma que a Equinor violou os regulamentos da Noruega lei de transparência ao não realizar a devida diligência ou limitar os danos decorrentes de sua conexão com o Grupo Delek. A lei visa ajudar as empresas “a enfrentar os desafios dos abusos dos direitos humanos”.

A Equinor fez parceria com a Ithaca Energy para desenvolver o enorme campo petrolífero de Rosebank nas águas do Mar do Norte do Reino Unido, e o Grupo Delek é o acionista controlador da Ithaca. A contestação legal foi apresentada à Autoridade Norueguesa do Consumidor, que é responsável por garantir que as empresas cumpram a lei de transparência. Greenpeace e Uplift também estão lutando contra Rosebank em tribunais na Escóciaonde alegam que a licença do campo foi concedida ilegalmente.

O acordo com o Rosebank poderia envie um valor relatado de £ 250 milhões em direção ao Grupo Delek. Grupo Delek foi listado pela ONU em junho de 2023 como uma empresa que opera em apoio aos assentamentos israelenses em terras palestinas ocupadas que são ilegais sob o direito internacional. Também fornece combustível para as Forças de Defesa de Israel através de sua subsidiária Delek Israel.

Equinor é propriedade majoritária pelo Estado norueguês, que assumiu uma posição forte sobre o conflito na Palestina, reconhecendo-a como um Estado. O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, alertou as empresas em Outubro, a não se envolverem com empresas que operam em território palestiniano ocupado, pois isso “pode estar associado a graves violações dos direitos humanos”. O maior da Noruega fundo de pensão e é enorme fundo soberano alienaram-se do Grupo Delek nos últimos anos.

Tessa Khan, diretora executiva da Uplift, disse: “O governo norueguês assumiu a liderança na defesa dos direitos humanos dos palestinos. Então porque é que a Equinor – detida maioritariamente pelo Estado – se sente confortável em desenvolver um projecto que enviará centenas de milhões para uma empresa sinalizada pela ONU por questões de direitos humanos? A hipocrisia do seu projecto Rosebank é agora difícil de ignorar.”

Frode Pleym, chefe do Paz Verde Noruega, disse: “É função do governo norueguês responsabilizar a Equinor e alinhá-la com os valores noruegueses. Estamos registrando esta reclamação porque eles não conseguiram fazer isso. Isso tem que ser interrompido.”

Mais de 20.000 noruegueses assinou uma petição contra a colaboração da Equinor com Ithaca e Delek, e protestos ocorreram na recente conferência de outono da Equinor e sua Assembleia Geral Anual em maio.

Um porta-voz da Equinor disse: “Não acreditamos que tenhamos violado a lei de transparência norueguesa. Caso a Equinor seja contatada pelas (autoridades), estamos prontos para responder a quaisquer perguntas conforme apropriado… A Equinor não tem relação comercial com o Grupo Delek (e) não tem influência sobre a estrutura de propriedade da Ithaca.”

O campo Rosebank é o maior campo petrolífero inexplorado do Reino Unido e contém centenas de milhões de barris de petróleo equivalente. A Equinor tem uma participação de 80% no Rosebank e a Ithaca detém 20%. Ruth Crawford, advogada do Greenpeace no processo legal escocês, disse em Novembro: “Este projecto produzirá quantidades substanciais de petróleo e gás (com) um impacto substancial no clima e um impacto substancial no ambiente e na saúde humana”.

O ministério norueguês do comércio, indústria e pescas, que administra a participação de 67% do estado na Equinor, não quis comentar. Grupo Delek e Ithaca Energia não respondeu aos pedidos de comentários.