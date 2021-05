Empresária é enforcada e se finge de morta para escapar de assalto

Na madrugada da última terça-feira (18) uma empresária identificada como Edneida Oliveira, moradora do município de Tarauacá, no interior do Acre, usou as redes sociais para relatar os momentos de terror vivenciados em sua residência.

Segundo ela, sua residência, onde também funciona uma loja de confecção foi invadida por um homem armado com uma faca, ela tentou correr, mas, o meliante lhe enforcou e a jogou no chão. “Quando comecei a gritar por socorro esse indivíduo começou a me enforcar tentando me matar e me jogando no chão, me deixando sem defesa alguma. Ele continuou a me enforcar e sem forças para continuar lutando tentando escapar para não morrer já quase sem vida, nessa hora só com meus pensamentos pedi força a Deus e nossa senhora de Fátima e obtive o meu milagre”, relatou.

De acordo com a empresária ela só não morreu porque se fingiu de morta, mas, mesmo assim, o bandido tentou lhe estuprar. “Aquele indivíduo não se dando por satisfeito ainda tentou abusar sexualmente da minha fragilidade”.

Após o crime, a mulher ressaltou que o assaltante roubou objetos pessoais e ainda realizou ameaças. Em seguida, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia da região, até o momento, o suspeito não foi capturado.