Empresário do Acre Maurício Lisboa morre após ter carro atingido por veículo que disputava racha em SC

Um vídeo divulgado pela Guarda Municipal de Florianópolis flagrou o momento em um carro colidiu na traseira do veículo em que o empresário estava com a mulher parado no semáforo da Avenida Beira-Mar Norte. Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu no momento em que três carros faziam um racha na região. O motorista que provocou a batida foi preso em flagrante.