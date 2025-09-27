Enanpoll — Universidade Federal do Acre

ACRE
26/09/2025 14h57,
26/09/2025 14h58
2º episódio do Capicast reflete sobre saúde mental nas redes sociais — Universidade Federal do Acre
O segundo episódio da nova temporada do Capicast, o podcast produzido pela Assessoria de Comunicação (Ascom) da Ufac, já está disponível no canal UfacTV no YouTube. Lançado na quinta-feira, 25, o encontro teve como tema “Hiperconectividade e Saúde Mental”, trazendo reflexões atuais sobre os impactos do uso excessivo das plataformas digitais na saúde mental e na qualidade de vida.
Com a apresentadora Jocília Oliveira, estiveram a professora e psicóloga Patrícia Yano e o assessor de comunicação Gilberto Lobo. Eles compartilharam diferentes perspectivas sobre como a hiperexposição digital vem afetando a saúde mental, o convívio social e até mesmo a percepção de tempo.
Entre os pontos abordados, destacam-se o WhatsApp e o fim do descanso, o horror ao vazio e a chamada “rolagem infinita”, que prende usuários em ciclos de consumo de conteúdos por períodos muito além do apropriado. Foram discutidos ainda como essa hiperconexão causa efeitos que podem potencializar transtornos como a ansiedade, gerando sobrecarga e dificultando a compreensão das informações, além de tornar cada vez mais difícil se desconectar.
O episódio também trouxe alternativas para lidar com esses impactos, com práticas para estabelecer limites digitais, como priorizar redes de apoio qualitativas e desenvolver recursos internos para o autocuidado. A conversa reforçou a importância de repensar hábitos e cultivar relações mais saudáveis no ambiente virtual e fora dele.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
ACRE
Proex da Ufac abre inscrições para curso EaD sobre software web — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac realiza processo seletivo para preencher 40 vagas na segunda turma do curso “Introdução ao Desenvolvimento de Software Web: Modalidade EaD”, como uma das ações do projeto Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 29, até 6 de outubro, no site do projeto.
Podem se inscrever profissionais ou alunos em nível de graduação regularmente matriculados em curso das áreas de tecnologia da informação residentes no Estado do Acre (exceto Rio Branco). O curso terá atividades inovadoras desenvolvidas no programa de pós-graduação em Ciência da Computação, no campus-sede da Ufac. O projeto visa formar recursos humanos com habilidades para conceber, projetar, implementar e testar aplicações de software voltadas para a internet.
A seleção consiste em duas etapas: homologatória (análise documental dos documentos anexados eletronicamente durante o processo de inscrição) e classificatória (envio, pelo candidato, de um vídeo com duração máxima de um minuto, a ser encaminhado por e-mail, no qual deverá discorrer sobre tema constante do Anexo I do edital. O resultado final será divulgado em 21 de outubro; a aula inaugural está prevista para 23 de outubro.
O projeto Web Academy: Capacitação em Desenvolvimento Web Full-Stack é executado pela Ufac, Flextronics da Amazônia, Motorola e Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).
Para mais informações sobre o certame, leia o edital Proex n.º 12.01/2025.
Curso
O curso será realizado em formato remoto e terá uma carga horária de 120 horas, com duração aproximada de três a quatro meses. O conteúdo será dividido em sete módulos, que abordarão desde os fundamentos do desenvolvimento web até programação front-end e back-end, incluindo um módulo prático de 45 horas. O curso será ministrado por meio de videoaulas expositivas e contará com o acompanhamento de um mentor e um tutor.
ACRE
Ufac apresenta delegação que vai para os Jubs 2025 — Universidade Federal do Acre
A Ufac, por meio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (Proex) e em parceria com a Federação do Desporto Universitário Acreano (FDUA), apresentou oficialmente a delegação que representará a instituição nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) de 2025. O grupo, formado por cerca de 70 estudantes-atletas e técnicos voluntários, foi apresentado em cerimônia realizada na quadra do Sesi neste sábado, 27.
A equipe, que competirá no maior evento de desporto universitário da América Latina, levará as cores da Ufac e do Acre em diversas modalidades: handebol, voleibol, xadrez, taekwondo, basquete, cheerleading, futsal e a modalidade eletrônica Free Fire. A edição deste ano dos jogos ocorrerá em Natal, no Rio Grande do Norte, entre 5 e 19 de outubro, e deve reunir mais de 6.500 atletas de todo o país.
A abertura do evento ficou por conta da apresentação da bateria Kamboteria, da Associação Atlética Acadêmica de Medicina da Ufac, a Sinistra. Sob o comando da mestra Alexia de Albuquerque, o grupo animou os presentes com o som de tamborins, chocalhos, agogôs, repiques e caixas.
Em um dos momentos mais simbólicos da solenidade, a reitora da Ufac, Guida Aquino, entregou as bandeiras do Acre e da universidade aos atletas. Em sua fala, ela destacou o orgulho e a confiança depositada na delegação.
“Este é um momento de grande alegria para a nossa universidade. Ver a dedicação e o talento de nossos estudantes-atletas nos enche de orgulho. Vocês não estão apenas indo competir; estão levando o nome da Ufac e a força do nosso estado para todo o Brasil”, disse a reitora, que complementou: “O esporte universitário é uma ferramenta poderosa de formação, que ensina sobre disciplina, trabalho em equipe e superação”.
A cerimônia contou ainda com a apresentação do time de cheerleading, que empolgou os presentes com suas acrobacias, e foi encerrada com um jogo amistoso de vôlei.
Compuseram o dispositivo de honra do evento o deputado federal e representante da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro; o deputado estadual Eduardo Ribeiro; o vereador de Rio Branco Samir Bestene; o vice-presidente da Federação do Desporto Universitário do Acre, Sandro Melo; o pró-reitor de Extensão, Carlos Paula de Moraes; a diretora de Arte, Cultura e Integração Comunitária, Lya Beiruth; o coordenador do Centro de Referência Paralímpico e Dirigente Oficial da Delegação da Ufac nos Jubs 2025, Jader de Andrade Bezerra; e o presidente da Liga das Atléticas da Ufac, Max William da Silva Pedrosa.
