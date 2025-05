Encanador resgata gatinho preto jogado pela janela de carro, em saco de lixo

Esse encanador achou estranho quando viu um motorista jogar um saco de lixo pela janela do carro, numa estrada. Ele parou o carro, foi lá verificar e ficou com o coração partido quando viu algo se mexendo dentro do saco: era um gatinho preto recém-nascido.

O bichinho era tão pequeno que mal conseguia manter os olhos abertos. Compadecido, Jason resgatou e ajudou a salvar o gatinho de uma pneumonia!

O herói chama-se Jason Schwartz, ele é técnico de encanamento da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Chocado com a crueldade

Jason estava estacionado na casa de um cliente, esperando para iniciar o atendimento, quando tudo aconteceu, no final do mês passado.

Inicialmente, ele achou que seria uma cobra, mas ao abrir o saco cuidadosamente, com um cano, ficou chocado com tamanha crueldade.

Iniciou resgate

Jason pegou o bichinho e levou para um cliente da casa ao lado, que é técnico de emergência médica.

O homem forneceu seringas e eles alimentaram o filhotinho abandonado.

Depois do atendimento, Jason voltou ao escritório da empresa com o gatinho no colo e foi recebido com muito carinho pelos colegas.

Começou corrente do bem

Começava ali uma corrente do bem.

A administradora de marketing da empresa, Olivia Thomas, apaixonada por gatinhos, levou o animal até o Hospital Veterinário de Valley Green.

Chegando lá, o diagnóstico foi preocupante: o bichinho estava com pneumonia e começou a ser tratado imediatamente.

Novo lar

A outra notícia boa veio logo. Olivia se apegou ao felino e se ofereceu para cuidar dele.

Desde então, ela acorda de duas em duas horas para alimentar o gatinho.

“As pessoas fazem muitas coisas ruins por aí, então me sinto melhor por poder corrigir isso”, disse ela em entrevista ao York Daily Record.

A administradora de marketing ainda não escolheu um nome para o bichinho, mas pensou em chamá-lo de “Sortudo” ou “Morcego”.

“Toda vez que olho para ela, me pergunto como puderam fazer isso, mas acho que tudo acontece por um motivo e agora ela está comigo e é minha família”, finalizou.

Olivia decidiu ficar com o gatinho. – Foto: Olivia Thomas







