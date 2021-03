Energisa anuncia 100 geladeiras e 2.000 lâmpadas para famílias alagadas do Acre

Além de sacolões arrecadados pelos servidores da área jurídica da Energisa, o diretor presidente da Energisa anunciou uma doação, por meio do Programa Eficiência Energética no Acre, de 100 geladeiras e duas mil lâmpadas led para as famílias em áreas alagadas que estão cadastradas na tarifa social.

“Estamos muito felizes de vir aqui hoje conhecer essa campanha, um projeto muito importante que está sendo capitaneado pelo MPAC. Além da doação dos nossos servidores do setor jurídico, a Energisa também vai participar e fazer sua contribuição, não poderia ficar de fora”, disse José Adriano, presidente da concessionária no Acre.

O anúncio foi feito durante ato de entrega de cestas básicas ao SOS Acre, projeto do Ministério Público que arrecada donativos às famílias afetadas pelas enchentes dos rios no Estado.