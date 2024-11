Ensaio no Reino Unido para avaliar se produto químico da uva vermelha pode prevenir o câncer de intestino | Pesquisa sobre câncer

Hannah Devlin Science correspondent



O vinho tinto já foi considerado um benefício para a saúde que poderia proteger o coração e até mesmo prolongar a expectativa de vida. Mas embora os cientistas tenham desmentido esta afirmação, eles acreditam que pelo menos um ingrediente do vinho tinto – um composto chamado resveratrol – pode trazer benefícios genuínos para a saúde.

Um ensaio lançado esta semana avaliará se uma dose baixa do produto químico, também encontrado em uvas vermelhas, mirtilos e amendoins, poderia ajudar a prevenir o cancro do intestino. O estudo, um dos maiores até agora a testar medicamentos para a prevenção do cancro, irá recrutar pacientes que estão em risco de contrair a doença.

“Com o ensaio Colo-Prevent, estamos a embarcar numa experiência única para ver como os medicamentos podem impedir o crescimento de pólipos intestinais”, disse a professora Karen Brown, investigadora do cancro na Universidade de Leicester e investigadora principal do ensaio. “Este ensaio pode ter grandes implicações na forma como prevenimos o cancro do intestino em pessoas com maior probabilidade de desenvolver a doença à medida que envelhecem.”

O ensaio baseia-se em mais de uma década de trabalho do laboratório de Brown, que descobriu anteriormente que o resveratrol purificado pode retardar o crescimento do tumor em ratos e pode chegar ao intestino sem ser digerido.

O ensaio está a recrutar pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 73 anos que participaram no programa de rastreio intestinal do NHS e que revelaram ter pólipos intestinais, pequenos crescimentos que normalmente não são graves, mas que podem evoluir para cancro se não forem tratados. Os pacientes terão seus pólipos removidos e receberão aspirina isoladamente ou uma combinação de aspirina e metformina (um medicamento para diabetes) diariamente durante três anos, para o ensaio principal.

Outros tomarão resveratrol purificado ou placebo durante um ano como parte de um subestudo. Beber vinho tinto não previne o câncer e o álcool é uma causa conhecida de câncer.

Todos os pacientes farão uma colonoscopia para determinar se os pólipos começaram a crescer novamente. Se o ensaio for bem-sucedido, qualquer um dos tratamentos testados poderá ser oferecido às pessoas elegíveis para o programa de rastreio intestinal do NHS para reduzir o risco de formação de pólipos intestinais e, com isso, reduzir o risco de cancro intestinal no futuro.

David Trusler, 66 anos, de Market Harborough, em Leicestershire, é um dos primeiros pacientes a participar no ensaio Colo-Prevent e disse que estava a participar em nome do seu pai, que morreu com cancro do intestino quando Trusler era adolescente.

Trusler foi tratado com sucesso contra o cancro da próstata há 11 anos e desde então tem participado no programa de monitorização do cancro do intestino. Em junho, ele teve um resultado anormal.

“Meu primeiro pensamento foi ‘Ah, não, de novo não’”, disse ele. “Eu estava muito nervoso com o que eles poderiam encontrar.”

Os médicos não encontraram câncer, mas descobriram dois pólipos, que poderiam se tornar câncer no futuro. “Estou participando deste estudo para meu pai, para dar às gerações futuras o tipo de tratamento que ele nunca teve”, disse Trusler.

Brown disse que existem formas eficazes de reduzir o cancro do intestino através de mudanças no estilo de vida, incluindo parar de fumar, manter um peso saudável, reduzir o consumo de álcool e reduzir o consumo de carne vermelha e processada. Ela acrescentou: “O rastreio fez um enorme progresso na detecção de cancros do intestino nas pessoas em maior risco. Mas para melhorar ainda mais os resultados, precisamos, em primeiro lugar, prevenir o surgimento de mais cancros do intestino.”

O cancro do intestino é o quarto cancro mais comum no Reino Unido, com cerca de 44.000 pessoas a receberem o diagnóstico todos os anos, e é a segunda causa mais comum de morte por cancro.

Dr. Iain Foulkes, diretor executivo de pesquisa e inovação da Câncer Research UK, disse: “Este ensaio abre a porta para uma nova era de pesquisa sobre o câncer, onde o câncer se torna muito mais evitável através da ciência de ponta. Os conhecimentos obtidos com o ensaio mudarão a forma como pensamos sobre a prevenção do cancro e darão a mais pessoas a oportunidade de terem vidas mais longas e melhores, livres do medo do cancro.”