Entrega da revitalização e ampliação do Saneacre em Epitaciolândia conta com presença do governador Gladson Cameli

Com os serviços de manutenção das instalações elétricas e físicas, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) entregou a revitalização e ampliação da sua sede em Epitaciolândia, no interior do Acre, nesta sexta-feira, 29.

A obra contou com serviços de hidráulica, calçadas de acesso, forro, esquadrias, cobertura e pintura, além de possibilitar que a edificação atenda aos requisitos mínimos de conforto e segurança para os profissionais e usuários que necessitam utilizar o local.

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve na solenidade, quando recebeu uma maquete feita pela estudante Ana Beatriz, filha do coordenador do Saneacre na cidade, Erisson Cameli.

“Gratidão a todos que nos ajudam a diminuir os problemas que temos nas cidades. Nossa equipe está de parabéns, em todas as secretarias, repartições e empresas que pertencem ao governo, porque tem demonstrado compromisso em cuidar das pessoas, que é a frase que eu sempre gosto de falar”, destacou o governador.

Cameli tem cumprido, nesses últimos dez dias, agenda em todo o estado, em todas as regiões, inaugurando obras e dando ordem de serviço.

“Isso demonstra um compromisso com as pessoas. O Saneacre tem um papel fundamental porque água potável também salva vidas e nós temos que cumprir com o que está na nossa Constituição, que é o direito de igualdade para todos, com o atendimento de excelência”, pontuou.

O governador destacou sua agenda no Alto Acre, que contou também com a inauguração do novo Fórum em Brasileia.

“Nós estamos construindo pontes para que a gente possa diminuir os desafios. Quero parabenizar, mais uma vez, toda a equipe de governo, que envolve agora, também, a Secretaria de Comunicação. Ontem tivemos a segunda edição do prêmio de jornalismo, que é um reconhecimento a quem comunica, quem divulga e quem faz a crítica construtiva para que a gente possa cada vez mais cuidar desse diamante que é o Brasil e o Acre”, enfatizou.

O presidente do Saneacre, José Bestene, destacou que a melhoria nos serviços faz parte da determinação do governador em cuidar do servidor e da população. O valor da obra foi de mais de R$ 1,5 milhão.

“A gente olha no semblante de cada um a satisfação de ter um local para trabalhar e, ao mesmo tempo, atende também aos usuários do sistema. É isso que nós fazemos. Recentemente, vocês viram que nós fizemos um trabalho para atender à comunidade aqui do município de Epitaciolândia, transpondo água de um lugar para outro”, relembrou.

Segundo ele, o trabalho tem sido feito seguindo as orientações, pois o Saneacre precisa atender demandas importantes durante todo o ano.

“Costumo dizer que o Saneacre lida com a crise hídrica durante os 12 meses, com a seca e a cheia. Com o apoio do governo, a gente tem trabalhado, e no próximo ano nós vamos aumentar, trocando alguns motores que têm maior capacidade para poder fazer a distribuição de água e dar uma melhor pressão para que a população realmente receba uma água de qualidade”, disse.

Importante ressaltar o papel crucial que o Saneacre desenvolve como grande responsável pelos serviços de abastecimento de água para a população de Epitaciolândia, que é estimada em mais de 18 mil habitantes.

