Escolas de Cruzeiro do Sul retomam aulas presenciais com sistema híbrido para mais de 12 mil alunos

As escolas municipais de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, abriram as portas nesta segunda-feira (13) para receber os estudantes após mais de um ano de aulas remotas . Segundo a Secretaria de Educação Municipal, cerca de 40 escolas estão funcionando de forma intercalada para mais de 12 mil alunos.

As creches não voltaram com as aulas presenciais na cidade.

As aulas de forma intercalada funcionam da seguinte forma: em uma semana a escola recebe 50% dos alunos e na semana seguinte esses alunos fazem as atividades em casa e os outros 50% vão para a escola. O planejamento inicial era de que as aulas presenciais voltassem no dia 8 de setembro.

“Temos todas as escolas dentro do protocolo, daquilo que a gente esperava, tudo muito bonito, pronto, servidor recebendo e higienizando as crianças e tendo o máximo de cuidado para que as aulas pudessem voltar. Você vê a alegria nas salas de aula das, de ter essa interação com os colegas”, disse o secretário municipal de Educação, Amarizio Saraiva.

O gestor confirmou também que desde junho que a pasta se organizava e planejava esse retorno. Segundo ele, algumas escolas da zona rural ainda estão em processo de adaptação para receber os alunos.

“Foi um planejamento que fizemos no início do ano, sentamos e fizemos para ter esse retorno muito seguro. Hoje só quem não se vacinou foi quem não quis. O trabalhador da educação que não tomou a vacina foi porque não quis, mas 99% dos nossos servidores estão vacinados”, frisou.

Outra mudança no retorno é que não há mais intervalo fora da sala de aula. Cada aluno recebeu um kit de merenda com copo, prato e colher e recebero lanche dentro da sala para evitar o contato. Os colégios foram adaptados com pias, tapetes sanitizantes para que os alunos possam se higienizar e álcool em gel na entrada da instituição.

A Educação do município informou que essa primeira semana é de planejamento e para observar como vai funcionar nesse momento, se será necessário reduzir a quantidade de alunos nas salas de aulas e o comportamento dos estudantes.

Covid-19 em Cruzeiro do Sul

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nesta segunda (13), Cruzeiro do Sul confirmou um novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas e o número de infectados chegou a 7.894. Até o momento, 165 pessoas morreram vítimas da doença.

O Portal de Transparência do governo mostra que a segunda maior do Acre já vacinou 98,4 mil pessoas até esta segunda.

Vacinação no Acre

O Acre já recebeu, de acordo com o Portal de Transparência, 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 727.468 doses na população até segunda (13), data da última atualização. Das doses, 494.419 pessoas tomaram a primeira, 221.181 a segunda e 11.868 a dose única. Rio Branco aplicou 333,4 mil doses e Cruzeiro do Sul 98,4 mil.