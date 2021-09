Menino de 6 anos que caiu dentro de tacho de leite fervendo segue na UTI de hospital no Acre

O pequeno Heliab Barroso Gomes, de 6 anos, que ficou com queimaduras graves ao cair dentro de um tacho de leite fervendo em Capixaba, interior do Acre, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco.

A mãe dele, Gersilene Barroso dos Santos contou que o menino continua com uma forte infecção devido a queimadura e, por isso, não há previsão de alta da UTI. Ele também precisou tomar ao menos quatro bolsas de sangue desde que deu entrada na unidade para combater a anemia.

O menino está acordado e, segundo a mãe, fica a todo momento perguntando quando que pode ir para casa. Ele é sedado sempre que precisa trocar os curativos ou para fazer algum procedimento.

“Os médicos falam que ele está tratando de uma infecção gravíssima por conta das queimaduras e é por isso mesmo que está na UTI. Eles disseram que esse é o melhor lugar para ele estar no momento devido ao tratamento. O quadro dele é estável. Como ele está acordado, eles permitiram que a gente fique com ele justamente por conta do nervosismo que ele acabou adquirindo. Era um menino que acordava todo dia e ia brincar, correr, e agora está preso em cima de uma cama”, disse a mãe.

Acidente

Heliab caiu dentro do tacho de leite no último dia 26 de agosto no Ramal Zaquel Machado, zona rural de Capixaba, após se desequilibrar. O leite era preparado na lenha para fazer iogurte natural, de onde a família tira parte do sustento. Ele mora em um barraco improvisado montado na parte de trás de uma igreja.

A casa onde ele morava era muito velha e não oferecia segurança e a família deixou o lugar após ter a energia elétrica cortada.

Após a divulgação da situação da família, pessoas de diversas partes do estado começaram a ajudar com doações de dinheiro, sacolões e outros tipos de assistência. Um primo do marido de Gersilene ofereceu a casa para a família se mudar para Rio Branco enquanto Heliab estiver internado.