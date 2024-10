Esfera oferece resgate de ingressos para o show do Linkin Park a partir de 14.940 pontos

A Esfera está oferecendo ingressos limitados para o show do Linkin Park! A oferta conta com tickets a partir de 14.940 pontos e é válida enquanto houver disponibilidade. Promoção exclusiva para assinantes do Clube Esfera. Confira mais detalhes na matéria!

☞ pular para…

Sobre a oferta

A Esfera está oferecendo ingressos para o Show do Linkin Park em São Paulo, no dia 15 de novembro, confira:

Linkin Park – From Zero World Tour

São Paulo, 15 de outubro:

Cadeira inferior – 16.600 ou 6.640 pontos + dinheiro

Pista Premium – 21.400 ou 8.560 pontos + dinheiro

É importante lembrar que existe um adicional de 10% de desconto no momento do resgate, que é aplicado diretamente no momento do pagamento, sem a necessidade do uso de nenhum cupom.

Como participar

Veja abaixo como realizar o seu resgate:

Acesse o site da Esfera; Escolha o ingresso desejado; Realize seu resgate; e Pronto! Após a confirmação do resgate, você receberá um e-mail com o ingresso.

Desconto extra para assinantes do Clube Esfera

Os assinantes do Clube Esfera, ao trocar pontos por produtos ou serviços, possuem o benefício de 10% de desconto nesses resgates. O desconto é aplicado somente na finalização do pedido. Você deve selecionar o produto, colocá-lo no carrinho e seguir para a parte de pagamento, seja com pontos ou pontos + cartão. Ao seguir para essa confirmação do pedido, o preço com o desconto aplicado é apresentado automaticamente.

Além disso, assim como na compra de pontos, há uma progressão no desconto ao completar 12 meses de assinatura. Confira como fica:

Clube Essencial e Pro: 15% de desconto

Demais planos: 20% de desconto

Confira abaixo um exemplo de resgate para o Linkin Park para assinantes do Clube Pro com 10% de desconto extra no resgate:

Compra de pontos Esfera

Se você pretende adquirir os ingressos para o show, mas não tem pontos suficientes para o resgate, uma sugestão é aproveitar a promoção da Esfera – que está oferecendo descontos de até 50% na compra de pontos. A oferta é válida até as 23:59 de hoje, quarta-feira (23) e ainda permite parcelamento em até 12x sem juros. Veja:

A campanha oferece três tipos de desconto, confira abaixo:

50% de desconto mediante preenchimento do Cupom ’50APROVEITE’ [sem aspas] – exclusivo para assinantes Clube Esfera;

20% de desconto mediante preenchimento do Cupom ’20APROVEITE’ [sem aspas] – demais cliente

Vale a pena?

É interessante fazermos um comparativo do valor do ingresso comprado na Esfera com pontos com o valor do ingresso que pode ser adquirido no site da Ticketmaster.

Valor do Ingresso na Esfera

Para fazer este comparativo, vamos considerar um cenário ‘normal’, onde você é assinante do Clube Esfera há menos de 12 meses. Neste caso, você pode realizar o resgate, além de poder participar da promoção de compra de pontos com 50% de desconto, e receber os 10% de desconto no resgate, que são aplicados no carrinho.

E, vamos escolher o ingresso da Pista Premium para fazer este cálculo.

Valor do ingresso (10% de desconto já aplicado): 19.260

Pontos necessários para compra para emitir o ingresso (Caso você não tenha pontos Esfera): 20.000

Custo para cada mil pontos Esfera (Considerando o desconto de 50% da oferta): R$ 35,00

Valor final em reais: R$ 700,00

Valor do ingresso pela Ticketmaster

Pista Premium Inteira: R$ 890,00

Taxa de serviço do site: R$ 178,00

Valor final do ingresso: R$ 1.068,00

Comparativo

Por fim, se comparados os valores dos ingressos adquiridos na Ticketmaster e na Esfera, é possível notar uma economia de R$ 368,00 caso o ingresso seja emitido pelo programa de pontos do Santander.

Informações importantes

Resgate exclusivo para assinantes do Clube Esfera;

Este produto está disponível em estoque limitado e pode esgotar a qualquer momento;

Adicionar o produto ao carrinho não garante acesso ao ingresso;

A garantia do ingresso ocorre somente após a confirmação do pedido, que pode não ocorrer caso o Clube Esfera não esteja ativo antes da realização do resgate ou se o estoque estiver esgotado;

Após o resgate do ingresso, o cliente receberá um e-mail de confirmação do pedido em até 2 dia úteis; e

O ingresso será enviado de forma digital, e as informações detalhadas para o acesso serão enviadas para o e-mail cadastrado em sua conta Esfera em até 5 dias após a confirmação do pedido.

Comentário

Excelente oferta! Com a oferta, é possível adquirir ingressos para o show do Linkin Park, que já estavam esgotados nos canais da Ticketmaster, para os setores de Pista Premium ou da Cadeira Inferior, e por um preço bem mais convidativo.

É muito importante ressaltar que a disponibilidade dos ingressos é bastante limitada, então, caso tenha interesse em fazer o resgate, sugerimos que seja feito o quanto antes para não perder a oportunidade.

Por fim, devemos lembrar que a hoje (23) é o último dia para aproveitar a compra de pontos Esfera com até 50% de desconto, oferta que é necessária caso você queira aproveitar o melhor valor dos ingressos.

Pensa em aproveitar? Para resgatar seu ingresso, acesse o site da Esfera.

☞ Quer ficar por dentro de todas as novidades e promoções? Entre agora no nosso canal exclusivo do WhatsApp e receba na hora tudo o que for publicado no nosso site. Clique aqui e não perca mais nenhuma oportunidade!