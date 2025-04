Estado promove oficinas de fomento em Rio Branco e Cruzeiro do Sul em parceria com governo federal

Maria Fernanda Arival



Com o objetivo de discutir o fomento e desenvolvimento do turismo nos municípios do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), promove o Encontro de Gestores Municipais e Trade Turístico do Acre, nos dias 23 e 24 de abril, em Rio Branco.

O evento, que acontece no auditório da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio), terá palestras sobre Lei Geral do Turismo, Sistema Nacional do Turismo, além de debates sobre governança municipal, regional e estadual, planos, projetos e captação de recursos.

O encontro é realizado em parceria com a Fecomércio, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), Conselho Estadual e Municipal e MTur, com programação dividida em dois dias, de 8h às 17h. Dentro da agenda também estão incluídas oficinas, webinar, rodada de negócios, visita técnica e city tour.

O secretário da pasta, Marcelo Messias, ressalta que o objetivo é potencializar o turismo no estado. “Queremos fortalecer o setor por meio do alinhamento estratégico com as diretrizes nacionais e da ampliação de parcerias que impulsionam o desenvolvimento do Turismo. Além dos gestores, teremos também a presença do MTur e do trade turístico do estado”, diz.

Ana Carla Fernandes Moura, coordenadora geral de definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento do turismo do MTur, será uma das palestrantes da programação e abordará critérios, processo de cadastramento, benefícios e programas integrados ao Mapa do Turismo Brasileiro.

PRT em Ação: Mapa do Turismo Até Você!

A coordenadora explica que a ação faz parte do projeto PRT em Ação: Mapa do Turismo Até Você!, que visa aproximar os atores do turismo local. “Este projeto busca estreitar a relação com o Ministério do Turismo e ressaltar a importância de os municípios estarem no Mapa do Turismo, participando da política nacional do setor. Queremos compartilhar conhecimento e orientar sobre os documentos necessários para que os municípios integrem o mapa”, afirmou.

Ana Carla detalhou as quatro etapas do projeto. A primeira consiste em um workshop com palestras sobre a Lei Geral do Turismo, o Plano Nacional de Turismo, regionalização, categorização e a integração do Mapa do Turismo com programas e ações do MTur.

Na segunda etapa, será realizada uma oficina para os gestores, abordando temas como a elaboração de projetos de lei para institucionalizar Conselhos Municipais de Turismo e outros tópicos relevantes.

A terceira fase prevê atendimento personalizado, no qual alguns gestores poderão esclarecer dúvidas sobre o cadastro na plataforma do CISMAPA. Por fim, a quarta etapa envolve a realização de um diagnóstico estratégico, com visitas a atrativos turísticos, municípios, produtos ou comunidades. “Durante essa visita, elaboramos um relatório, identificando tanto os pontos fortes quanto as áreas que precisam ser aprimoradas”, concluiu.

Programação

QUARTA FEIRA – Dia 23 de ABRIL

8h: Check-in credenciamento – Coffe Break

9h: Boas vindas da Sete, Fecomercio, Sebrae, Conselho Estadual e Municipal e Ministério do Turismo

9h30: Lançamento do Viaja Mais Servidor – Sete

10h às 11h: Palestra sobre a Lei Geral do Turismo, Sistema Nacional do Turismo, Plano Nacional do Turismo, Mapa do Turismo Brasileiro (Critérios, processo de cadastramento, benefícios e programas integrados ao Mapa), Governança Municipal, Regional e Estadual, planos, projetos e captação de recursos com Ana Carla Moura (MTur)

11h40: Intervalo almoço

TARDE

13h30: Boas Vindas

13h30: Oficina Prática do Mapa, para a elaboração de documentos, plataformas e passos para o cadastramento dos municípios e regiões turísticas no Mapa, com Ana Carla Moura (MTur)

15h30: Palestra Mtur Produtos e Experiencias para o Turismo

16h30: Painel de Entidade

QUINTA FEIRA – Dia 24 de ABRIL

8h: Check-in credenciamento

8h30: Webnar com o tema Acessibilidade para o Autismo no Turismo, com Amanda Ribeiro

9h: Rodada de Negócios e apresentação de destinos – municípios apresentam seus atrativos, para as operadoras.

09h30 às 10h30: Atendimento Personalizado e Individualizado a Municípios

Técnico individualizado para a revisão e orientação individualizado quanto ao processo de cadastramento do município no SISMAPA. . Ana Carla Moura – Mtur

10h30: DELL Turismo e case de sucesso

11h: Intervalo para o almoço

TARDE

13h: Reunião do COMTUR

14h: Palestra Tatiana Fernandes – Consultora em Turismo

15h30 às 16h30: Diagnóstico estratégico – visita técnica in loco para identificar desafios e oportunidades na gestão do turismo, com o objetivo de elaborar recomendações para o aprimoramento das políticas e ações locais.

Geoglifos – Jaco Sá

16h40 – City Tur

