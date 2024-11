Estarão os fabricantes de automóveis alemães a explorar os trabalhadores sérvios? – DW – 27/11/2024

Cabelo roxo com mechas grisalhas emoldura o rosto de Mirjana Nesic. Ela está olhando para as mãos e diz que estão cansadas do trabalho. Ela é funcionária da Yura, fornecedora da indústria automotiva de propriedade da Coreia do Sul, em Leskovac, Sérvia. A senhora de 50 anos diz que precisa tomar analgésicos, mas eles quase não ajudam mais.

A pressão na fábrica Yura é intensa, acrescenta ela e começa a falar em “tortura psicológica”, alvos inatingíveis e proibição de usar o banheiro. A mídia sérvia até noticiou que os trabalhadores são forçados a usar fraldas durante o trabalho.

“Sinto-me mal quando entro lá”, diz Nesic. Ela precisa de medicação para dormir.

Há 13 anos, Nesic produz fiação automotiva para Yura em Leskovac – fiação que pode eventualmente se transformar em um elegante Mercedesou qualquer outra montadora alemã fornecida pela empresa.

Yura não é o único fornecedor de peças na Sérvia onde a mídia e os sindicatos descobriram violações de direitos humanos e leis trabalhistas. A empresa chinesa Linglong e o fornecedor alemão Leoni também estariam “explorando” a sua força de trabalho no país do sudeste europeu. Todas essas empresas fornecem montadoras alemãs como Mercedes, Audi, Volkswagen e BMW.

O medo reinando nas fábricas da Sérvia?

Desde 2023 o A Lei Alemã da Cadeia de Abastecimento está em vigor com o objectivo de proteger trabalhadores como Nesic. A lei responsabiliza as empresas por garantir o cumprimento dos direitos humanos e das normas ambientais em toda a cadeia de abastecimento. Isto inclui o direito à saúde e segurança no local de trabalho, salários justos e o direito de formar sindicatos.

No início deste ano, o Sindicato Independente dos Metalúrgicos da Sérvia queixou-se aos fabricantes de automóveis Mercedes e Audi sobre as condições de trabalho em Yura. Na sua queixa, o sindicato afirmou que os trabalhadores estão muitas vezes exaustos, mal pagos e expostos a produtos químicos perigosos. Além disso, o direito de greve e de realização de reuniões sindicais foi violado.

Os trabalhadores da fábrica de Yura temem as consequências dos protestos, e é por isso que nem todos se atrevem a falar ou a tomar medidas públicas Imagem: Jelena Djukic Pejic/DW

Predrag Stojanovic, que atua no sindicato, disse à DW que experimentou isso em primeira mão durante o Pandemia do covid-19 quando defendeu medidas de proteção no local de trabalho. Ele acabou sendo demitido por isso, mas depois entrou com uma ação legal e ganhou o caso.

Predrag Stojanovic e Mirjana Nesic estão entre os poucos trabalhadores que se atrevem a falar à imprensa. Em junho, Nesic juntou-se a cerca de metade da força de trabalho da fábrica de Leskovac para fazer greve.

“Os colegas me perguntaram como tive coragem de fazer isso. Eles acham que nós também não temos medo?” ela diz, acrescentando que sentia que as coisas não poderiam continuar como estavam.

UE aprova lei sobre direitos humanos na cadeia de abastecimento Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Violações investigadas por montadoras e autoridades

Yura fornece as montadoras alemãs premium Mercedes e Audi. Audi, uma subsidiária da Grupo Volkswagendisse à DW em comunicado que está “revisando” as condições em Yura, enquanto a Mercedes respondeu que está levando o assunto “muito a sério” e exigiu uma explicação de Yura após saber das acusações.

Além disso, a empresa disse que contratou uma empresa de auditoria independente para realizar uma “avaliação de sustentabilidade reconhecida internacionalmente”. Caso seja encontrada qualquer má conduta, ações corretivas serão tomadas, afirmou Mercedes. Yura não respondeu às alegações dentro do prazo editorial.

A Lei Alemã da Cadeia de Abastecimento permite que indivíduos, sindicatos e organizações sem fins lucrativos afetados tomem medidas contra violações dos direitos humanos ou violações ambientais. As reclamações podem ser apresentadas ao Gabinete Federal de Assuntos Económicos e Controlo de Exportações (BAFA) na Alemanha. O escritório também pode iniciar investigações com base em reportagens da mídia e impor multas após uma investigação.

O sindicato dos metalúrgicos sérvios apresentou uma queixa à BAFA relativamente à exploração em Yura em Junho de 2024, mas ainda não recebeu resposta.

Annabell Brüggemann, consultora jurídica do Centro Europeu para os Direitos Constitucionais e Humanos, diz ter experimentado a resposta lenta do BAFA às acusações das suas próprias queixas e critica que as pessoas afetadas não estejam envolvidas no procedimento.

“Alguns casos estão em andamento há mais de um ano, mas não sabemos o que a BAFA exigiu das empresas”, disse Brüggemann à DW.

Segundo a BAFA, receberam um total de 221 reclamações desde a promulgação da nova lei, três das quais são da Sérvia. Do total, 161 processos foram julgados improcedentes, restando 60 denúncias ativas. A BAFA afirma que não impôs uma única penalidade até agora.

Clamor público em toda a Sérvia

As alegadas violações causaram protestos públicos na Sérvia depois de vários meios de comunicação, incluindo o canal de notícias por cabo N1, o semanário Temposo portal de notícias Juzne Vesti, bem como os sindicatos, relataram que outros fornecedores da indústria automóvel no país também estão a violar os direitos dos seus trabalhadores.

Foram feitas acusações, por exemplo, contra a empresa alemã Leoni – detida maioritariamente pela empresa chinesa Luxshare desde 2024 – e o fabricante chinês de pneus Linglong.

Trabalhadores na lotada fábrica Leoni na Sérvia Imagem: Jelena Djukic Pejic/DW

Leoni é um fornecedor importante da montadora alemã BMW, enquanto a Linglong tem ligações com o Grupo Volkswagen. Em declarações à DW, dois trabalhadores de Leoni descreveram as condições de trabalho como “exploradoras”, e outro trabalhador da fábrica de Leoni em Prokuplje afirmou que o seu dia de trabalho era marcado por “terror psicológico”, citando “salários baixos, alvos absurdos e assédio”.

Em resposta a um pedido de comentário da DW, Leoni rejeitou as acusações, afirmando que “em qualquer organização deste tamanho, haverá inevitavelmente alguns indivíduos que agem de forma irresponsável contra as regras e diretrizes internas”. Tal comportamento levará a ações disciplinares, podendo inclusive demissão, diz Leoni.

A BMW disse à DW que leva as acusações muito a sério e solicitou uma declaração de Leoni. A Volkswagen respondeu brevemente, dizendo que não comenta acusações “potenciais individuais” contra seus fornecedores, mas nos garantiu que investigará completa e prontamente todos os relatos.

A Lei da Cadeia de Suprimentos é uma lei sem força?

Annabell Brüggemann acha que o problema com a Lei da Cadeia de Abastecimento da Alemanha é que os trabalhadores muitas vezes não sabem disso ou mesmo que a sua empresa faz parte de uma cadeia de abastecimento para a Alemanha.

Hendrik Simon, cientista político do think tank Research Institute for Social Cohesion, critica que o projecto original foi diluído no processo de tomada de decisão política, de modo que “não há cláusula sobre responsabilidade civil”, por exemplo.

Os defensores alemães de uma legislação mais forte depositam agora as suas esperanças de melhoria em a nova Lei da Cadeia de Abastecimento da UEque foi aprovada este ano e deve ser adotada pela Alemanha. Inclui a possibilidade de os requerentes processarem as empresas por danos nos tribunais civis dos Estados-Membros da UE.

No entanto, o trabalhador da fábrica Leoni em Prokuplje com quem a DW conversou acredita que nada mudará. “Farei tudo o que puder para encontrar outro emprego”, diz ela.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão. Foi compilado com a ajuda do Journalismfund Europe, uma organização independente sem fins lucrativos que promove o jornalismo investigativo transfronteiriço.