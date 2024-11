Estou viciado na transmissão ao vivo dos falcões peregrinos de Melbourne. Mas para realmente apreciá-los é preciso vê-los em voo | Debbie Lustig

Debbie Lustig



Mos falcões peregrinos de Elbourne são um fenômeno cultural. Durante décadas, casais de falcões criaram seus filhotes em um ninho a 150 metros acima da rua, no prédio de escritórios na 367 Collins Street. Desde que a transmissão ao vivo foi estabelecida em 2017, as câmeras transmitiram todos os seus movimentos para milhares de fãs, durante 12 semanas por ano, durante a temporada de reprodução.

Você consegue obter muita câmera de falcão peregrino? Não é provável. Sou um dos milhares apaixonados pelas garotas e, à medida que nos aproximamos do final da temporada, estou viciado na transmissão ao vivo.

O trio de jovens fêmeas, prontas para voar, batia as asas como brinquedos de corda selvagens, fortalecendo os músculos peitorais necessários para voar.

Na quinta-feira, dois deles fizeram isso. Um voou da borda por volta das 6h. Às 8h, um segundo pareceu escapar; ambos são considerados ainda vivos.

Os peregrinos jovens têm cabeças, asas e caudas cinza-aço, com corpos e pernas listrados de creme e marrons. Aqui e ali, eles exibem manchas de penugem que os fazem parecer desalinhados, como adolescentes mal arrumados.

Na transmissão ao vivo, nós os observamos desde o momento em que nasceram, tão fracos que não conseguiam manter a cabeça erguida. Como bebês humanos, eles estavam indefesos. Durante todo o dia, eles não faziam nada além de abrir a boca para aceitar carne de pombo – quando não estavam dormindo.

À medida que as bolas fofas de penugem cresciam, eles comiam vorazmente, alimentando-se seis ou mais vezes por dia. A saliência onde vivem tornou-se um cemitério de ossos descartados, penas de pombo jogadas ao vento. Eles ganharam o apelido de “pompons assassinos”.

Com a época de reprodução chegando ao fim, as câmeras serão desligadas em breve. No Facebook, um fã escreveu: “Vou sentir falta deles!”

Mas o seu ninho (ou “arranhamento”) é apenas parte da história do falcão. Observá-los crescer jovens é fascinante, mas é um pouco como assistir Margot Fonteyn sem balé, Simone Biles sem ginástica.

Os falcões peregrinos são os animais mais rápidos do planeta, atingindo velocidades de 300 km/h. Se quiser apreciá-los, você precisa vê-los voar. Para fazer isso, você deve visitar a cidade.

Uma captura de tela da transmissão ao vivo dos falcões peregrinos na 367 Collins Street, Melbourne. Fotografia: Melbourne CBD Falcons

Não é difícil encontrar 367 Collins. Do sudeste do CBD, a sua massa cinzenta eleva-se acima da elegante torre do relógio da estação Flinders Street. A saliência está voltada para o leste e os pais sobem e descem dela a cada duas horas.

Muitas vezes, também os vi em saídas prolongadas, quando circulam em círculos sobre a cidade, da Collins Street até Treasury Gardens e vice-versa.

Reconhecê-los é fácil. Os peregrinos formam formas únicas no céu; suas asas cônicas fazem com que pareçam uma âncora. A cidade tem inúmeras aves – gaivotas prateadas, pombos, corvos e pardais – mas nenhuma voa tão alto, ou com o mesmo perfil.

Ver um falcão planando alto em Melbourne é uma emoção visceral. Isso toca a necessidade que tenho de uma conexão maior com a natureza; meu sonho é morar fora da cidade e acordar ao som dos cantos dos pássaros, não dos carros.

Mas há uma picada neste entretenimento aviário. Assistir em massa à transmissão ao vivo me deixa profundamente desconfortável. Através da tecnologia, cada vez mais encontramos a natureza através das telas. Compartilhamos e postamos sobre isso, normalizando o artificial.

Experimentar a natureza através de uma tela é autêntico ou é uma cifra que cria um hábito para a coisa real?

Os peregrinos despertaram o fascínio e comentários sinceros das pessoas, mas será que isso se traduz na observação de aves ou no envolvimento com a conservação?

Não sei.

Sabe-se que os falcões peregrinos estão aumentando o uso de edifícios urbanos como locais de nidificação em todo o mundo. Isto reflecte-se vagamente na destruição dos seus habitats no mato.

Mesmo assim, fico feliz em ver essas aves de rapina tão perto de casa. Por muito tempo eles governarão os céus acima de Melbourne.