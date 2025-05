Estreia: Só Notícia Boa lança nova marca, podcast e indoor com ecossistema de impacto positivo

“Criamos essa marca com muito carinho, pensando em cada pessoa que já foi tocada por uma boa notícia. Esperamos que ela se torne referência de esperança e boas ações no Brasil. O SNB é muito mais que um portal, é um elo entre corações que acreditam em um mundo melhor”, afirmam os fundadores da FOME.

A novidade começa com a nova identidade visual, a logomarca com um sorriso no meio, e todo o rebranding do SNB, que foram idealizados pela agência de branding FOME, liderada por Michael Marçal e Omar Hamam Junior. O projeto foi desenvolvido com base em empatia, escuta ativa e profunda compreensão do papel que o SNB desempenha na vida de milhões de brasileiros.

Após 13 anos de histórias inspiradoras, emoção e jornalismo comprometido com a esperança e a verdade, estreia a nova marca do Só Notícia Boa (SNB), a primeira parte de um grande pacote de novidades que vem por aí. A plataforma, reconhecida nacional e internacionalmente por disseminar apenas boas notícias, agora tem novo posicionamento e vai lançar um ecossistema completo voltado para transformar energia positiva em ação concreta.

Agir coletivamente

E a missão agora vai além de dar notícia boa diariamente. Com mais ferramentas, mais canais e mais apoio, o SNB quer empoderar sua comunidade de seguidores e leitores para agir coletivamente.

“Foi linda e rápida a conexão das equipes das agências com o SNB. Eles captaram rapidamente a paixão, o propósito e a missão do Só Notícia Boa e, em menos de um mês, criaram a nova marca que simboliza tudo isso. Fico feliz porque, além de parceiros, agora esse time vem engrossar essa comunidade do bem que criamos lá atrás”, disse Rinaldo de Oliveira, idealizador e CEO do Só Notícia Boa.

A primeira parte do ecossistema do bem

Mais do que um novo visual, o SNB inaugura um novo ecossistema de comunicação e impacto, com pilares bem definidos que começa incialmente com:

Portal renovado: o site passa a ser um portal completo de notícias, com colunas, editorias expandidas e foco em competir com os grandes portais do país — sempre com o diferencial de só publicar boas notícias.

Podcast SNB no Spotify: podcast diário com resumo das melhores notícias boas do Brasil e do mundo, em formato narrado.

Indoor SNB: distribuição de notícias boas 24h por dia em monitores de clínicas, consultórios, elevadores, salas de espera e calçadas, para transformar o cotidiano de milhões de pessoas com uma dose de esperança.

Redes sociais reimaginadas: agora com conteúdo nativo, criativo e multiplataforma, com editorias visuais, interativas e educativas.

Plataforma Só Vaquinha Boa ampliada: com mais alcance, transparência e integração com a comunidade, para ajudar pessoas reais com necessidades urgentes.

E é só o começo. Logo, logo o SNB vai lançar outras novidades, como parte das comemorações dos 14 anos do portal, em agosto.

Comunidade do Bem

No centro dessa transformação está a criação da Comunidade do Bem, um movimento organizado de pessoas que desejam mudar o mundo através de boas ações, estruturado para gerar impacto real.

Sobre o SNB

O Só Notícia Boa nasceu em 2011, fundado por Rinaldo de Oliveira, jornalista com mais de 30 anos de experiência em grandes redações do país. Cansado do excesso de notícias negativas, ele decidiu criar um espaço exclusivo para divulgar boas histórias, feitos heroicos, avanços na ciência, casos de superação e tudo que inspire confiança na humanidade.

Hoje, o SNB soma milhões de acessos mensais em seu portal, redes sociais ativas e engajadas, milhares de histórias compartilhadas e centenas de campanhas de solidariedade bem-sucedidas.

Sobre a Flaplab

A Flaplab é uma agência de growth marketing com atuação no Brasil e Europa, especializada em criar estratégias de crescimento sustentável com base em dados, conteúdo, experiência e cultura. Fundada por Yuri Bertozzi e Vinícius Rossi, a empresa tem em seu portfólio projetos com impacto real e cases de transformação digital.

Sobre a FOME

A FOME é uma agência de branding, design e comunicação estratégica fundada por Michael Marçal e Omar Hamam Junior, que acredita na beleza como linguagem emocional de conexão entre marcas e pessoas. A agência atua com projetos que transformam não apenas a imagem, mas a essência das organizações com que trabalha.

Juntos, vamos transformar boas notícias em boas ações.

“Ninguém cresce sozinho. E essa parceria do SNB com as agências Flap e Fome vem para inovar, dar uma cara nova para marca, sem deixar de lado os valores que construímos nesses 13 anos: amor, humanidade, preconceito zero, proteção ao meio ambiente e credibilidade na informação”, concluiu Rinaldo de Oliveira.

Bem vinda, bem vindo à nova marca do Só Notícia Boa:

