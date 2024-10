Ex-conselheiro alerta sobre tendências “ditatoriais” de Donald Trump

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o “extraordinário” Vinicius Junior depois que o atacante brasileiro marcou três gols no segundo tempo para ajudá-los a se recuperar de uma desvantagem de dois gols e a derrotar o visitante Borussia Dortmund por 5 a 2 na Liga dos Campeões.

Ancelotti disse em entrevista coletiva que estava convencido de que Vinicius, de 24 anos, ganharia a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo.

“O que posso dizer é que é raro ver um jogador que faça um segundo tempo como o Vinicius fez. E não pelos três golos, mas pelo seu carácter; ele é extraordinário”, disse Ancelotti na terça-feira.

“Vinicius vai ganhar (a Bola de Ouro), não pelo que fez esta noite, mas pelo que fez no ano passado. Esses três gols já vão contar para a Bola de Ouro do próximo ano, isso é certo. Ele é um jogador que leva assobios porque pode fazer a diferença.”

Na revanche da final da temporada passada, Ancelotti disse que não houve pânico no vestiário depois que o Real chegou ao intervalo com dois gols a menos, e que seu time tinha maturidade e experiência para entender o que precisava fazer para voltar. .

“Vivemos com calma, com calma (no intervalo). Mudamos o sistema e voltamos a jogar com mais intensidade”, disse Ancelotti.

“Falar em fazer três gols pode parecer utópico, então falamos de pequenos detalhes como passar bem, vencer duelos… Tínhamos que vencer a dinâmica do jogo, e a partir daí você começa a vencer o jogo.

“Fomos tímidos no primeiro tempo, não fomos intensos com a bola e no segundo tempo estivemos melhor com mais qualidade, mais pressão. Foi a melhor segunda metade da temporada.

“Temos que aprender com o que fizemos no segundo tempo. O objetivo é começar o jogo e não esperar que eles nos ultrapassem. Não creio que possamos jogar 90 minutos com a intensidade do segundo tempo, mas podemos ser mais equilibrados.”