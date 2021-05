Ex-prefeito de Plácido de Castro é assassinado com dois tiros na cabeça

O ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), de 52 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça na manhã desta quinta-feira, 20, próximo a Corrente, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, os assassinos chegaram e efetuaram dois disparos na cabeça do tucano que veio à óbito ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e já se encontra no local para isolar a área e iniciar as buscas do assassino. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Mais informações em instantes.